HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Garanti’den bayram kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Garanti Bankası müşterileri yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, müşterilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını en uygun şartlarla karşılayabilmesi amacıyla, geleneksel Bayram Kredisi kampanyasını başlattı. Banka müşterileri kampanya kapsamında, yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Garanti Bankası açıklamasına göre, banka müşterileri kampanya kapsamında, yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. İhtiyaç kredisi almak isteyenler; bankanın dijital kanalları Garanti İnternet ve Garanti Cep’ten kolayca başvuru yapabildiği gibi Garanti şubelerinden, 444 0 335 Tam Destek Hattı’ndan da kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Bayram Kredisi hakkında bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Her bayram öncesi olduğu gibi, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığı, yaz tatili planlarının da yapılmasıyla, harcamaların arttığı bir dönem geliyor. Garanti olarak, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için, hazırladığımız ihtiyaç kredisi kampanyamızı, bu bayram da tekrarlıyoruz. Müşterilerimizin, 48 aya varan vadelerle, bütçelerine en uygun ödeme planını seçerek, Ramazan Bayramı ve yaz tatillerini keyifle geçirmelerini amaçlıyoruz. Garanti’nin Bayram Kredisi’ne tüm kanallarımızdan kolayca ve çok hızlı şekilde başvuru yapanlar, bayrama özel kampanyamızdan hemen yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Boyner'de 'İyiliğin Modası Geçmez'Boyner'de 'İyiliğin Modası Geçmez'
Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldüSon dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayram Kredisi garanti bankası Mahmut Akten

En Çok Okunan Haberler

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü

Son dakika! Ankara'da korkunç kaza: Anne ve kızı öldü

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Kandil operasyonu öncesi PKK elebaşları kaçmaya başladı

Kandil operasyonu öncesi PKK elebaşları kaçmaya başladı

Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin

Muharrem İnce'yi bir de annesinden dinleyin

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

Bir baba bunu nasıl yapar! Pes dedirten iğrençlik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.