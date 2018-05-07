İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, esnaf ve KOBİ müşterilerinin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi amacıyla, bayrama özel 3 ay ödemesiz taksitli ticari kredi fırsatı sunuyor.

Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'a kadar devam edecek "Bayram Kredisi" kampanyası kapsamında, cazip faiz ve uzun vade avantajlarıyla KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Kampanyadan yararlanabilecek KOBİ şahıs işletmeleri ve tüzel firmaların, mayısta kullanacağı kredinin geri ödemesi ağustosta başlayacak.

KOBİ'ler, Garanti Bankası şubeleri, Garanti İnternet ve Garanti Cep üzerinden kredi başvurusunda bulanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, esnaf ve KOBİ'lerin garantisi olarak, bayram öncesi artan finansman ihtiyaçlarını karşılamak için cazip kredi ürünleriyle müşterilerinin yanında olduklarını kaydetti.

KOBİ'lere özel oluşturdukları kampanyayla 3 ay ödemesiz taksitli ticari kredi imkanı sunduklarını belirten Onaran, "Bayram Kredisi ile KOBİ'lerimizin hayatını kolaylaştırırken, borç yüklerini hafifletip finansal ihtiyaçlarına avantajlı çözümler bulmayı amaçlıyoruz. Mayısta kredi kullanıp ağustosta ödemeye başlayacak esnaf ve KOBİ'ler, 3 ay boyunca borç yükünden kurtularak yaz aylarını daha rahat geçirecek. KOBİ'lerin her zaman yanında olarak, başta finans olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuda desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

