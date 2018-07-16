İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası, Zorlu Enerji'ye sağladığı 10 milyon dolarlık kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdi. Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin işletme sermayesi ihtiyaçları için toplam 10 milyon dolarlık kredi kullandırılırken, "Yeşil Kredi" ile faiz indirimi sağlanarak vade süresince şirketin sürdürülebilirlik performansının iyileştirmesi teşvik edilecek. Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı "Vigeo-Eiris" tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji'nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek. Şirketin baz puana göre daha düşük performans göstermesi durumunda, kredi faizi artırılırken daha iyi performans gösterdiği durumda faiz düşecek. Bu yaklaşımla yeşil krediyi kullanan firmaların başlangıçtaki sürdürülebilirlik performansını koruması ya da artırması hedefleniyor.

Garanti Bankası'nca hayata geçirilen ve dünyada yeni gelişmeye başlayan Yeşil Kredi ürünü, bankanın bünyesinde bulunduğu BBVA'nın ürün portföyünde yer alıyor. - "Yeşil Kredi ile sektörde öncü rol üstleniyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Zorlu Enerji ile imzaladıkları anlaşmanın, bir şirketin işletme sermayesi için Türkiye'de verilen ilk sürdürülebilir ve yeşil kredi olma özelliğini taşıdığını bildirdi. Bugüne kadar pek çok başarılı ürünle uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna her alanda öncülük ettiklerini vurgulayan Edin, "Gelişmekte olan piyasaların ilk sosyal bono ihracından sonra, Türkiye'nin ilk Yeşil Kredi'si ile sürdürülebilir finansman konusunda sektörümüzde yine öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sayede Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomiye geçişine ve şirketlerin bu alandaki performanslarını iyileştirmesine destek olacağımız inancındayız." ifadelerini kullandı. Edin, ilk defa bir şirkete işletme kredisi olarak verilen Yeşil Kredi'yi yurt dışından bir fon kullanmadan kendi kaynaklarıyla sağladıklarını aktararak, uluslararası bir sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı tarafından şirketin sürdürülebilirlik performansının puanlanacağını ve faiz oranını bu puana endeksleyeceklerini kaydetti.