Garipoğlu skandalı! Şiddet gördü, koruma istedi sonra da yalanladı

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy’de cumartesi günü sabaha karşı eski sevgilisi Kasım Garipoğlu tarafından dövüldüğünü iddia eden Leyla Koray şikâyetçi oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade veren Koray, “Kasım’la 5 yıl kadar beraber olduk.Yaklaşık 6 ay önce de ayrıldık. Ben bir arkadaşımın evindeydim. O sırada Kasım arkadaşımı aradı. Onun geleceğini öğrenince de ben evime gittim” dedi.

"TOKATLA UYANDIM"

Habertürk'ün haberine göre Arnavutköy’deki evine gittiğini ve uyuduğunu söyleyen Koray yaşadıklarıyla ilgili şunları dedi:

“Sabaha karşı evimin kapısını zorla açarak içeri giren Kasım’ın bana attığı tokatla uyandım. Karşımda onu görünce de karşı koymaya çalıştım. Ancak bana tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Odadan çıkarak kaçmaya başladım. Tekrar beni yakaladı. Dövmeye devam ediyordu. Adeta gözü dönmüştü. Bu sefer de kendimi bir odaya kapattım. Bir süre bekleyince de evin dış kapısının kapandığını duydum.”

"KOMŞULAR KAPIMA GELDİ"

Bir süre sonra Garipoğlu’nun kapıyı kırarak yeniden içeri girdiğini ileri süren Koray’ın, “Aşırı alkollüydü. Tekrar dövmeye başladı. Bu sırada sesimi duyan komşular kapıma geldi. Bunları gören Kasım da evden çıkarak uzaklaştı” dediği öğrenildi.