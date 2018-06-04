HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Garsonluğu bırakıp hayvan hakları için yola çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Hayvanlara şiddetin önlenmesi amacıyla "İki pedal dört pati" projesi kapsamında İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan iki doğasever ile kendilerine eşlik eden köpekleri Isparta'ya geldi

Hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla çalıştıkları garsonluk işini bırakıp İstanbul'dan yola çıkan doğasever iki bisikletli ile kendilerine eşlik eden Sibirya kurdu cinsi köpekleri Eska, Isparta'ya ulaştı.

Hayvanlara şiddetin önlenmesi ve farkındalık amacıyla hazırladıkları "İki pedal dört pati" projesi kapsamında İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek'i Isparta Bisikletliler Derneği üyeleri karşıladı.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bisiklet sürdüğünü ve "İki pedal dört pati" adını verdikleri tura 4 ay önce başladıklarını söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ettiklerini belirten Akın, 30'a yakın şehir gezdiklerini söyledi.
\

- "Çocukluk hayalimizdi"

Amaçlarının bisiklet kullanımına ve hayvan haklarına dikkati çekmek olduğunu aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu dolaştık. Turumuzu sürdürüyoruz. Buradan Doğu Anadolu ve Karadeniz'e gitmeyi planlıyoruz. Bu tura, hayvan haklarına ve bisiklet ulaşımına mesaj vermek için çıktık. Sesimizi elimizden geldiğince herkese duyurmaya çalışıyoruz. İstanbul'da başladık, İstanbul'da bitirmeyi düşünüyoruz. Turumuz yaklaşık 12-14 bin kilometre arasında sürecek. 1 sene için plan kurduk. Kötü bir aksilik çıkmadığı sürece şubat ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu bizim çocukluk hayalimizdi."

\

- Sokak hayvanlarına mama desteği

Gittikleri şehirlerdeki sokak hayvanlarını unutmadıklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"400 kilogram mama dağıttık. Hedef bir tonun üzerine çıkmak. Bisiklet turundaysanız en zor şey, yüktür. Kişi başı 15 kilogram fazladan yük alarak sokak hayvanlarına destek oluyoruz. Bizi en çok da mutlu eden bu. Herkes sokak hayvanlarına sahip çıkmalı. Umarım herkesin evinde evcil hayvanı olur. Hayvan sevgisi olan birinin herhangi birine zarar verme olasılığı çok düşüktür."

Serdar Kepenek ise gittikleri yerlerde bisiklet ve hayvan hakları derneklerinden destek gördüklerini ifade etti.

Böyle bir turda olduğu için mutlu olduğunu anlatan Kepenek, haftada 2-3 gün gittikleri şehirlerde konakladıklarını ya da doğada kamp kurduklarını dile getirdi.

Isparta'da birkaç gün konaklamayı planlayan iki doğasever, Burdur üzerinden turlarına devam edeceklerini bildirdi.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Gürgen Deresi kuruduGürgen Deresi kurudu
Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iki pedal dört pati bisiklet destek Eska Hayvan Hakları ısparta mama proje sokak hayvanları

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.