Garsonluğu bırakıp hayvan hakları için yola çıktılar

"Şu ana kadar Trakya, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'yu dolaştık. Turumuzu sürdürüyoruz. Buradan Doğu Anadolu ve Karadeniz'e gitmeyi planlıyoruz. Bu tura, hayvan haklarına ve bisiklet ulaşımına mesaj vermek için çıktık. Sesimizi elimizden geldiğince herkese duyurmaya çalışıyoruz. İstanbul'da başladık, İstanbul'da bitirmeyi düşünüyoruz. Turumuz yaklaşık 12-14 bin kilometre arasında sürecek. 1 sene için plan kurduk. Kötü bir aksilik çıkmadığı sürece şubat ayında bitirmeyi hedefliyoruz. Bu bizim çocukluk hayalimizdi."

Amaçlarının bisiklet kullanımına ve hayvan haklarına dikkati çekmek olduğunu aktaran Akın, şöyle devam etti:

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bisiklet sürdüğünü ve "İki pedal dört pati" adını verdikleri tura 4 ay önce başladıklarını söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ettiklerini belirten Akın, 30'a yakın şehir gezdiklerini söyledi. \

Hayvanlara şiddetin önlenmesi ve farkındalık amacıyla hazırladıkları "İki pedal dört pati" projesi kapsamında İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Sinan Akın ve Serdar Kepenek'i Isparta Bisikletliler Derneği üyeleri karşıladı.

Hayvan haklarına dikkati çekmek amacıyla çalıştıkları garsonluk işini bırakıp İstanbul'dan yola çıkan doğasever iki bisikletli ile kendilerine eşlik eden Sibirya kurdu cinsi köpekleri Eska, Isparta'ya ulaştı.

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- Sokak hayvanlarına mama desteği

Gittikleri şehirlerdeki sokak hayvanlarını unutmadıklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"400 kilogram mama dağıttık. Hedef bir tonun üzerine çıkmak. Bisiklet turundaysanız en zor şey, yüktür. Kişi başı 15 kilogram fazladan yük alarak sokak hayvanlarına destek oluyoruz. Bizi en çok da mutlu eden bu. Herkes sokak hayvanlarına sahip çıkmalı. Umarım herkesin evinde evcil hayvanı olur. Hayvan sevgisi olan birinin herhangi birine zarar verme olasılığı çok düşüktür."

Serdar Kepenek ise gittikleri yerlerde bisiklet ve hayvan hakları derneklerinden destek gördüklerini ifade etti.

Böyle bir turda olduğu için mutlu olduğunu anlatan Kepenek, haftada 2-3 gün gittikleri şehirlerde konakladıklarını ya da doğada kamp kurduklarını dile getirdi.

Isparta'da birkaç gün konaklamayı planlayan iki doğasever, Burdur üzerinden turlarına devam edeceklerini bildirdi.

