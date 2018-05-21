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GASP ETTİĞİ PARAYLA LÜKS ARAÇ ALMIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

  * BAHÇELİEVLER'DE 1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER 3 İLDE YAKALANDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Bahçelievler'de bir döviz bürosuna ait kurye aracını durdurarak içinde 1 milyon 200 bin lira para bulunan çantanın gasp edilmesi olayıyla ilgili Hatay, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

* BAHÇELİEVLER'DE 1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP EDEN ŞÜPHELİLER 3 İLDE YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de bir döviz bürosuna ait kurye aracını durdurarak içinde 1 milyon 200 bin lira para bulunan çantanın gasp edilmesi olayıyla ilgili Hatay, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan 6 kişinin bizzat olaya karıştığı öğrenildi. Şüphelilerle birlikte gasp edilen paranın yaklaşık 800 bin lirası ele geçirildi. Şüphelilerin gasp ettikleri parayla soygun günü akşamında bir otomobil ile bir motosiklete aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin araçlarına el kondu.

1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP ETMİŞLERDİ
Bahçelievler, Kuyumcukent kavşağında 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda içinde M.Y.A ve Z.A.S. isimli iki kuryenin bulunduğu araç bir otomobil ve motosiklet tarafından kesildi. Kameralara yansıyan olay sırasında şüpheliler silah tehdidi ile araçta bulunanları etkisiz hale getirerek içinde 1 milyon 200 bin lira bulanan çantaları alarak kaçtı. Paranın M.S. adlı döviz bürosu sahibine ait olduğu ve kuryeler tarafından Kapalıçarşıya götürüldüğü öğrenildi. Kaçarken polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler, bir elektronik marketin önünde araçlarını bırakarak yaya olarak izlerini kaybettirdiler.

GÜVENLİK KAMERALARINI TAKİP EDEN POLİS ŞÜPHELİLERİN İZİNİ BULDU
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelileri takibe aldı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler güvenlik kameraları kullanılarak takip edildi. Şüphelilerden ikisinin Hatay'a ikisinin Edirne'ye kaçtığı belirlendi.

3 İLDE OPERASYON YAPILDI
Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Hatay, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda liderliğini Hakan Y.'nin yaptığı 12 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada Edirne'de yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak, güveni kötüye kullanmak, yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel taciz gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

GASP ETTİKLERİ PARALARI AKRABALARINA EMANET ETMİŞLER
Polis şüphelilerle birlikte gasp ettikleri paranın büyük bölümünü de ele geçirdi. Şüphelilerin kendi payına düşen paraları torbalara koyarak dede, hala, kızkardeş gibi akrabalarına saklamaları için bıraktıkları öğrenildi. Çete lideri Hakan Y.'nin soygun günü kendisine yeni bir otomobil aldığı, ayrıca kız arkadaşının evine yeni mobilyalar gönderdiği öğrenildi. Bir başka çete üyesininde soygun yaptığı gün motosiklet satın aldığı belirlendi. Polis bu araçlara el koydu. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 800 bin lira ele geçirildiği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin daha öncede Zeytinburnu'nda bir kuyumcuyu kuryesini gasp etmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Gasp Büro Amirliği ekiplerinin paranın geriye kalanını bulmak için operasyonları sürdürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Cep telefonu kamerasından Gasp anı
-Zanlıların kaçış görüntüleri
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışı
-Ele geçirilen paralar
-Silah
-Detaylar

21.05.2018 - 11.41 Haber Kodu : 180521057
21.05.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180521054

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