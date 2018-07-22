*Kendilerine polis süsü vererek, Çinli iş insanlarından 430 bin Euro gasp eden 8 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri adliye sevk edilirken, gazetecilerin 'Paranın geri kalanı nerede?' sorusuna ise "En kral yerde yedim içtim. Pişman değilim. Garibanın parasını almadım ben" şeklinde karşılık verdi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Okmeydanı'nda kendilerine polis süsü vererek, ticaret yapmak için İstanbul'a gelen Çinli iş insanlarından 430 bin Euro (yaklaşık 2.5 milyon lira) gasp eden 8 kişilik çete, polis tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen gaspçılardan biri, basın mensuplarının gasp iddiasıyla ilgili sorusuna 'Doğrudur kardeşim. Patatesin tanesi olmuş 1 milyon' diye cevap verdi.

Olay, 8 Temmuz Pazar günü saat 22.30 sıralarında Okmeydanı Mahmutşevket Paşa Mahallesi Muradiye Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ticaret yapmak için İstanbul'a gelen Çinli 3 iş insanın içinde bulunduğu araç, kendilerine polis süsü veren kişilerce durduruldu. Polis yeleği giyen bir kişi, aracın içini arama bahanesiyle, Çinli iş insanlarına ait, içinde 430 bin Euro (Yaklaşık 2.5 milyon lira) bulunan çantayı alarak kaçtı.