Gasp ve cinsel taciz zanlısı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de farklı zamanlarda iki kişiyi gasbederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'nde iki kadından birinin telefonu diğerinin ise parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
MOBESE, Güvenlik kamerası kayıtları ve mağdur ifadelerini inceleyen ekipler, şüphelinin C.A. olduğunu tespit etti.
Zanlı, Terme Caddesi'nde gözaltına aldı.
Kırşehir'de yalnız yaşadığı öğrenilen C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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