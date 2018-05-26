HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gasp ve cinsel taciz zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Gasp ve cinsel taciz zanlısı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de farklı zamanlarda iki kişiyi gasbederek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'nde iki kadından birinin telefonu diğerinin ise parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MOBESE, Güvenlik kamerası kayıtları ve mağdur ifadelerini inceleyen ekipler, şüphelinin C.A. olduğunu tespit etti.

Zanlı, Terme Caddesi'nde gözaltına aldı.

Kırşehir'de yalnız yaşadığı öğrenilen C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Bağışlanan organları 5 hastaya umut olduBağışlanan organları 5 hastaya umut oldu
Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktıMuharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Ahmet Maranki'yle ilgili gerçek ortaya çıktı!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Muharrem İnce ve eşi alışverişe çıktı

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

Herkesin içinde tekme tokat dayak attı!

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.