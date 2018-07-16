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Gasp ve hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Sivas'ta bankadan kredi çeken kişinin 25 bin lirasını gasbeden, Yozgat'ta da bir kişinin otomobilinin lastiğini patlatarak 19 bin 600 lirasını çaldığı iddiasıyla aranan 3 şüpheliden biri daha yakalandı - Şüphelinin gasp, yağma, hırsızlık suçlarından 52 kaydının bulunduğu belirlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bankadan kredi çeken kişiyi takip ederek aracına otomobilleriyle çarpıp silah zoruyla 25 bin lirasını gasbeden, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de bir kişinin otomobilinin lastiğini patlatarak 19 bin 600 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelilerden üçüncüsü de yakalandı.

Kentte hurda alım satımıyla uğraşan bir firmanın sahibi Mustafa Bora'nın (55), bir banka şubesinden çektiği 25 bin lirasını silah zoruyla gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan İ.Y'nin Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde olduğunu tespit etti. İ.Y, Sivas ve Kırıkkale polisinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y'nin gasp, yağma ve hırsızlık suçlarından 52 kaydının bulunduğu belirlendi.

- İki şüpheli tutuklanmıştı

Kentte 25 Haziran'da meydana gelen olayda, bankadan kredi çeken Mustafa Bora'yı takip ederek 58 BS 174 plakalı aracına Kılavuz Mahallesi cezaevi kavşağında otomobilleriyle çarpan üç şüpheliden biri Bora'nın başına silah dayamış, diğerleri para dolu çantayı almış, şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçmıştı.

Daha sonra Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de Ş.A'nın otomobilinin lastiğini patlatarak 19 bin 600 lirasını çaldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için uzun süren teknik ve fiziki takip yapan Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde düzenledikleri operasyonda şüphelilerden C.B. ve İ.B'yi olayda kullandıkları çalıntı ve sahte plakalı otomobille yakalamış, İ.Y. ise kaçmıştı. Şüpheliler C.B. ve İ.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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adliye gasp Sivas şüpheli yakalandı

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