Gasp yalanını polis bozdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, arkadaşına olan borcunu ödememek için kendini bacağından silahla vurduran ve parasının gasbedildiğini öne süren zanlının planı, polisin araştırması sonucu ortaya çıktı.
Bir firmada çalışan Barış A. (39), 11 Nisan günü polisi arayarak Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Avrasya Caddesi'nde kamyoneti yol kenarına park ettiği sırada bir kişinin saldırısına uğradığını, kendisini bacağından silahla vuran tanımadığı kişinin 3 bin lirasını gasbedip kaçtığını söyledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği olaya ilişkin çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Barış A. tedavi altına alındı.
Polisin ifadesine başvurduğu Barış A. çelişkili bilgiler verirken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Yapılan araştırmada, Barış A'yı silahla yaralayan saldırganın kimliği tespit edildi. Ekiplerin operasyonunda, zanlı Okan C.G. (22) yakalandı.
Emniyette çapraz sorguya alınan Okan C.G. (22) ile Barış A'nın birbirlerini tanıdıkları belirlendi. Barış A'nın arkadaşına olan 3 bin lira borcunu ödememek için Okan C.G ile anlaşarak kendisini bacağından silahla vurdurduğu ve parasının gasbedildiği yalanını söylediği ortaya çıktı.
Hakkında "suç uydurmak" iddiasıyla işlem yapılan Barış A. ile "gasp, kasten yaralama ve silahla yaralama" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edilen Okan C.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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