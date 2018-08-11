Gasp zanlısının 3 kişinin ölümüyle bağlantısı araştırılıyor

Ordu'nun Akkuş ilçesinde gasp suçundan yakalanan, evinde iki olayda ölü bulunan 3 kişiye ait eşya ele geçirilen zanlının ölümlerle bağlantısı araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Çamalan Mahallesi'nde bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Ali Ç. olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, çeşitli suçlardan sabıkalı zanlıyı saklandığı evde yakaladı.

Şüphelinin evindeki aramada Dağyolu Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kaybolduktan sonra 3 Mayıs'ta derede cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'na ait av tüfeği ve çalınan 4 küçükbaş hayvanından birisi ele geçirildi.

Ekipler, aramada Karaağaç Tepesi Mahallesi'ndeki evlerinde 31 Temmuz'da cansız bedenleri bulunan ve gaz sızıntısından ölmüş olabilecekleri sanılan Senayi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait cep telefonunu da ele geçirdi.

Mehmet Ali Ç'nin, 3 kişinin ölümüyle bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

