GASPÇILARIN PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
----------
-Oto parka girmeleri
-Araçtan inip kaçmaları
-Sokak kameralarına yansıyan görüntüleri
-Para dolu çantayla kaçmaları
-Gasp anı
-Detaylar
08.05.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180508015
08.05.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180508018
08.05.2018 - 11.01 Haber Kodu : 180508027
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
MİT paketledi! Skandallar art arda ortaya çıktı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi!
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Düğün öncesi gelinin kolu timsah yedi! Bunu gören damat...
Tüyleriniz diken diken olacak! Çocuklarını tabletle kandırıp...
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum