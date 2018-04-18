Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te boğuşma sırasında gaspçıların bıçakla yaraladığı Afganistan uyruklu genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şehsuvar Bey Mahallesi Düzgün Sokağı'nda bir binaya gelen Afganistan uyruklu 3 erkek, aynı ülke vatandaşı Nabimir Pastun'u (23) gasbetmeye çalıştı. Bu sırada çıkan boğuşmada bıçaklanan Pastum ağır yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pastum, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Sancaktepe ilçesinde bulunduğu adresi belirledi.
Eve düzenlenen baskında gözaltına alınan 3 kişi, ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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