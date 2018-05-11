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Gastronomi kentinin yemekleri kitapta toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Özden Özsabuncuoğlu'nun hazırladığı Tarihi İpek Yolunda Gastronomik Bir Durak: “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” adlı kitabı yayımlandı - Kitapta zengin Gaziantep mutfağını görselleriyle de tanıtan 400 çeşit yemek tarifine yer veriliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ, Özden Özsabuncuoğlu tarafından hazırlanan Tarihi İpek Yolunda Gastronomik Bir Durak: “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” adlı kitabı yayımladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi İpek Yolunda Gastronomik Bir Durak: “Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” adlı kitap, Gaziantep'in zengin mutfağında bulunan yemekleri ve tariflerini zengin görselleriyle ortaya koyuyor.

Kitapta Gaziantep mutfağı, çorbalar, kebaplar, etli yemekler, meyveli yemekler, yoğurtlu yemekler, köfteler, dolmalar ve sarmalar, pilavlar, börekler ve lahmacunlar, zeytinyağlı yemekler ve aperatifler, salatalar, piyazlar ve cacıklar, tatlılar, reçeller ve şuruplar, kahvaltılıklar başlıklarında 400 çeşit tarife yer veriliyor. Kitabın kışa hazırlık bölümünde de Gaziantep mutfağında önemli bir yer tutan kurutmalıklardan da bahsediliyor.

Gazikültür AŞ'nin 16. yayını olarak okuyucuyla buluşan 480 sayfalık kitap, Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında da seçkin kitapçılarda ve internette satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep’in bulunduğu stratejik konum ve bünyesinde barındırdığı değişik medeniyetlerin izleri sebebiyle farklı kültürel zenginliklere sahip kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Bir kültür ve ticaret merkez olma vasfını her daim barındıran Gaziantep’in, Türkiye'de her alanda katma değer üreten şehirlerin başında olmasının yanı sıra gastronomi kenti olma özelliğine dikkati çeken Yakar, Gaziantep mutfağının, 2015 yılında gastronomi dalında, UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na girerek dünyanın en önemli sekiz mutfağından biri olduğunun dünya çapında tescillediğini anımsattı.

Yakar, UNESCO’nun tescillemesiyle dünyada genellikle ülke adlarıyla anılan mutfaklar arasına şehir adıyla giren Gaziantep mutfağının et ve sebzenin en uygun oranlarda karıştırılıp sunulduğu yemekleri içerdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sebzeler, hem taze, hem kurutulmuş, hem de salamurası yapılmış halde tüketilir. Gaziantep mutfağında meyveler de önemli bir yer tutarak dengeli beslenme yanında sağlıklı ürünler de sunar. Gaziantep mutfağında hemen hemen hiçbir şeyin atılmadığını, bir şekilde değerlendirilerek israftan kaçınıldığı görülür. Gaziantep mutfağı da yakın çevresindeki iller ve ülkeler ile bir zamanlar içinde barındırdığı çeşitli din ve ırklara mensup grupların mutfaklarından ve damak zevklerinden etkilenerek, bugünkü zenginliğine ulaşmıştır."

Son verilere göre Gaziantep mutfağına ait 291 değişik yemek çeşidinin Türk Patent Enstitüsünce tescillendiğini ve sırada tescillenmeyi bekleyen bir o kadar yemek çeşidi daha bulunduğunu belirten Yakar, "Gaziantep mutfağı, baharat, zeytinyağı, et ve tahıl çeşitleriyle birbirinden lezzetli geleneksel tatlar içeren 500 çeşide yaklaşan bir yemek yelpazesine sahiptir." diye konuştu.

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“Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri” gaziantep büyükşehir belediyesi kitap

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