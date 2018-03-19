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Gastronomi öğrencilerinden 18 Mart Menüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:12 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

Gastronomi öğrencilerinden 18 Mart Menüsü

Gaziantep Üniversitesi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri 18 Mart menüsüne dair worshop etkinliğiyle hazırladı.
Etkinliğin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, “Çanakkale şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. Onlara elbette ki borçlarımızı ödeyemeyiz. Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk her zaman farklı etkinliklere imza atar. Burada hem Çanakkale’deki o anı yaşamak en azından hissetmek hem de sizler için eğitim etkinliği olacak. Bu nedenle Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk’u tekrar tebrik ediyorum” dedi. Çanakkale’nin geçilmezliğinin Türk milletinin geçilmezliğinin bir ifadesi olarak Çanakkale’de vücut bulduğunu belirten Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, “Bugün toplumların saygı ile önünde eğildikleri bir kitlesel başarının mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Çanakkale cephesinde savaşan kahraman Türk askerinin menüsünü hazırlamak, o günün ruhunu yeniden yaşatmak açısından bizler için bir gurur, onur ve motivasyon kaynağıdır” diye konuştu.

Gastronomi öğrencilerinden 18 Mart Menüsü

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