Gastronomi turizmi için iş birliği protokolü

Gaziantep’te gastronomi turizminde teknolojik çözümler geliştirilmesi için kurumlar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında gastronomi turizminin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında teknolojik destek sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Türkiye’de ilk defa gastronomi ve bilişimin birleştirildiğine dikkati çekerek "GastroBilişim Hackathonu" düzenleneceğini kaydetti. Gençlerin gastronomiye ilgilerini artırmak istediklerini ifade eden Akyılmaz, "Geçirdiğimiz dijital dönüşümün bir parçası olan tasarım ve yazılım konusu bizim için çok önemli. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak yeni projelerin oluşumuna destek sağladık, bundan sonra da yenilikçi projelere destek sağlamaya devem edeceğiz. ’GastroBilişim Hackathonu’ ile yetenekli gençleri projelere teşvik edip onların birer girişimci olmaları konusunda istekli hale getireceğimizi düşünüyorum. 5 ile 26 Mart tarihleri arasında başvurular olacak. Jürinin seçtiği on takım 30 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında kentteki kampta yarışacaklar. Yazılımlar, tasarımlar bölgenin gastronomi turizminde araç olarak kullanılacak" dedi.

İmza törenine GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay da katıldı.