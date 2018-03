Gastronomi Zirvesi’ne Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu damga vurdu

Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’ne katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ‘Yerel Yönetimler Gözüyle Gastronomi ve Turizm’ panelinde Kastamonu’nun yöresel mutfağıyla ilgili bilgiler verdi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastronomi Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanı TUADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın organize ettiği panele Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sıddık Sezal’da illerinin yöresel ürünleriyle ilgili bilgiler verdi. Panelde 812 çeşit yöresel ürünüyle katılımcıların iştahını kabartan Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu damgasını vurdu.

Başkan Babaş, yöresel ürünleri hem anlattı hem tattırdı

Kastamonu’nun yöresel mutfağını büyük bir şevkle anlatan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sunumunda anlattığı ürünlerden panelistlere ve katılımcılara ikram etti. Katılımcılara Kastamonu yöresel ürünlerini hem anlatan hem de tattıran Başkan Babaş, tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, yöresel ürünler ile yaptığı sunumun ardından coğrafi işaret noktasında çalışmaların hız kazandığını ve en yakın zamanda Kastamonu’nun yöresel tüm ürünlerinin coğrafi işaretinin alınacağına inandığını söyledi. ITB Berlin Fuarı’nda Kastamonu’nun dünya mutfağının da parlayan yıldızı olarak Türkiye’nin gururu olduğunu söyleyen Babaş, “Hedefimiz Yaratıcı şehirler ağına adımızı yazdırmaktır. Bunu en kısa zaman içerisinde başaracağımıza eminim. Bizler ilimizin yöresel mutfağını geleceğe taşımak için Gastronomi Atölyesi adı altında çalışmalar yapmaya başladık. Burada ünlü şefler ilimizin yemeklerinin yapıyor, dünya mutfağıyla buluşturuyor ve tanıtıyor. Yine tarihimize ve kültürümüze kazandırmak adına aldığımız Acem Hanı’nı İş Geliştirme ve Gastronomi Atölyesi olarak fonksiyonlandıracağız. Burada Kastamonu’muzun hem el emeği göz nuru ürünlerinin yapımı hem de yöresel mutfağındaki 812 çeşit yemek yapılacak ve geleceğe taşınacaktır. Burada anlattığımızdan daha fazlasını bulacağınız Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’muza hepinizi beklerim” diye konuştu.

“Kastamonu örnek bir şehirdir”

Turizm Bakanlığı İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden emekli olan uzun yıllar TRT Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Orhan Kalkan ise, düzenlenen panelin sonunda söz alarak Kastamonu’yu çok iyi tanıdığını ve gittiği her ortamda Kastamonu’yu örnek şehir olarak gösterdiğini dile getirdi.

Gerek tarihi, gerek kültürü, gerek doğası gerekse gastronomisiyle Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı Kastamonu’nun sonuna kadar hak ettiğini söyleyen Kalkan, Başkan Babaş’ı yaptığı çalışmalarla ilgili tebrik etti. Gastronomi Atölyesi projesinin Kastamonu’nun yöresel mutfağı açısından bir hayli önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Kalkan, Kastamonu’nun Gastronomi Başkenti olabilecek seviyede bir zenginliğe sahip olduğunu da vurguladı.

Panel sonunda tüm soruların Kastamonu mutfağı üzerine olması panel yöneticisi Prof. Dr. Derman Küçükaltan, tarih ve kültür alanında olduğu kadar gastronomide de eşsiz bir yerinin olduğunun ispatı olarak tanımladı. Panel sonunda Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’nun tanıtım videosu izlendi. Video, panele katılanlar tarafından yoğun alkış aldı.

Başkanlardan pastırma ve çekme helvaya tam not

ATO Congresium’da açılışı yapılan Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nde Yerel Yönetimler Gözüyle Gastronomi ve Turizm paneline, panelist olarak katılan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, programın diğer panelistlere ve katılımcılara Kastamonu Pastırması ve Çekme Helva ikramında bulundu. Kastamonu Pastırması ve Çekme Helvası’na Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sıddık Sezal ve katılımcılar tam not verdi.