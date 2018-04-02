GAÜN Öğrencilerine hafızayı koruma ve geliştirme konulu seminer

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yaşam koçu Dr. Ersin Memişay tarafından Hafızayı Koruma ve Geliştirme semineri verildi.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Dr. Ersin Memişay, hafızanın nasıl kullanılacağı, beynin potansiyel yeteneklerini öğrenme, düzenli olarak bilgiyi hatırlama ve verimli ders çalışmada tekrar stratejileri ile ilgili bilgi verdi. Hafıza teknikleriyle dersleri ezberlemenin veya dil öğrenmenin çok daha kolay olduğunu belirten Dr. Ersin Memişay, “Sübliminal telkin terapileriyle sınav heyecanını yenmek mümkün olmaktadır. Nlp teknikleriyle etkili ders çalışma ve konsantrasyonu artırmak mümkün. İnsanların hafıza tekniklerini bilmeleri gerektiği gibi yaşamlarına da dikkat etmeleri gerekir. Alkol kullanmak, toksik maddelere maruz kalmak beyni küçültür. Bu da erken hafıza kayıplarının yaşanmasına sebebiyet verir. Yemekten hemen sonra yenen meyvelerin çoğu alkole dönüştüğünden bu da hücreleri öldürdüğünden vücuda zarar verir. Geceleri havanın kararmasıyla salgılanan melatonin vücuttaki hücreleri yeniler. Bu yüzden karanlık ortamda uyumak gerekir” diye konuştu.

Seminer sonunda GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Celal Bal, Dr. Ersin Memişay’a teşekkürlerini sunarak, çiçek takdim etti.