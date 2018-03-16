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GAÜN Öğretim Üyeleri AB projesi için İtalya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:42 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen “Work for an Inclusive School Herritage: WISH” isimli Erasmus+ AB projesinin ikinci çalışma toplantısı İtalya’nın Cuneo kentinde yapıldı.Öğrencilerin 21.

GAÜN Öğretim Üyeleri AB projesi için İtalya’da

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen “Work for an Inclusive School Herritage: WISH” isimli Erasmus+ AB projesinin ikinci çalışma toplantısı İtalya’nın Cuneo kentinde yapıldı.
Öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerinin gelişimi ile ilgili okullarda sosyal içermenin desteklenmesi amacıyla yürütülen projede öğrenci ve öğretmenler paralel oturumlarda eğitimler aldı. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erhan Tunç, İtalya, İspanya, Slovakya ve Romanya’ dan proje toplantısına katılan öğretmenlere sosyal dışlanmanın sosyolojik ve psikolojik etkileri konusunda bilgi verirken Yrd. Doç. Dr. Zehra Keser Özmantar da cinsiyet eşitsizliği, engellilik ve mültecilik başlıkları altında Türkiye’deki iyi uygulamalar ve projeler hakkında yapılanları paylaşmıştı. Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bilge Kuşdemir Kayıran ve Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Melike Özyurt ise öğrencilere sosyal içerme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla drama eğitimi verdi. Proje kapsamında ayrıca İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi ve Gaziantep Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve öğretmenleri ile ortak çalışmalar yürütülecek olup, uluslararası platformda gerçekleştirilen tüm uygulamalar ve eğitimler Gaziantep’ te de hayata geçirilecek. WISH projesi ile İtalya, İspanya, Slovakya, Romanya ve Türkiye’deki liselerde sosyal içerme ile ilgili sosyal kulüplerin oluşturulması, proje tabanlı öğrenme aracılığıyla öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin ve sosyal içermeye ilişkin farkındalığının geliştirilmesi ve bu çalışmaların okul kültürüne entegrasyonunun sağlanması hedefleniyor. İtalya’nın Cuneo kentinde yapılan ikinci çalışma toplantısı Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti. İlk çalışma toplantısının 12-17 Kasım 2017 tarihlerinde Romanya’nın Temeşvar kentinde gerçekleştirilen WISH projesi Avrupa Birliği’nin KA201 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Programı çerçevesinde finanse ediliyor. İtalya’dan I.I.S. Grandis’in ev sahipliğini yaptığı proje çalışmalarına İspanya’ dan Institut Guillem Catà, Slovakya’ dan Súkromná SOŠ Pro scholaris Zilina ve İtalya’dan I.I.S. Grandis liselerinden öğrenciler ve öğretmenler ile Romanya’nın WEST Timisoara üniversitesinden öğretim üyelerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu dahil edildi. Projenin üçüncü toplantısı ise 15- 19 Ekim 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Manresa kentinde gerçekleşecek olup bu toplantıda proje tabanlı öğrenme konusunda çalışmalar yürütülecek.

GAÜN Öğretim Üyeleri AB projesi için İtalya’da

GAÜN Öğretim Üyeleri AB projesi için İtalya’da

GAÜN Öğretim Üyeleri AB projesi için İtalya’da

GAÜN Öğretim Üyeleri AB projesi için İtalya’da

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