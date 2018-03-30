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GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden teknik gezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı tarafından Kartal Halı ile İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’ne teknik gezi düzenlendi.GAÜN Öğr.

GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı tarafından Kartal Halı ile İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’ne teknik gezi düzenlendi.
GAÜN Öğr. Gör.Yaşar Ede ve Öğr. Gör. Ayca Özceylan eşliğinde gerçekleştirilen teknik gezilerde Kartal Halı’dan İş Güvenliği Uzmanı (İSG) Uzmanı Serkan Özkalender tarafından öğrencilere firmalarının iş güvenliği uygulamaları, saha uygulamaları, iş yerlerinde İş Güvenliği uzmanlarının yetki ve sorumlulukları, dokümantasyon, gürültü, tozla mücadele, yangın, iş kazaları, meslek hastalıkları gibi konular hakkında bilgi verildi. Özkalender, şirketin genel İSG kuralları ve İSG uygulamalarının gerekliliği ile ilgili öğrencileri bilgilendirdikten sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Gün içinde yapılan ikinci teknik gezide, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı’nın İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesinde gerçekleştirdikleri “Yapı İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri ve ilgili TSE standartları” konulu farkındalık semineri yapıldı.
Seminerde öğrenciler yapı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için inşaat işlerinin yoğun olduğu kentlerde yüksek risk taşıyan iş güvenliği konularına odaklanılması ile ilgili bilgi aldı.

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