GAÜN Oğuzeli MYO’da Lojistik ve Pazarlama konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda Yönetim Danışmanı Engin Koban tarafından lojistik ve pazarlama konusunda konferansı verildi.

GAÜN Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Özpolat ve Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Çayırağası tarafından koordine edilen, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu İşletme, Lojistik ve Muhasebe Programı öğrencilerinin katıldığı konferansta Yönetim Danışmanı Engin Koban tarafından lojistik ve pazarlama süreçlerinin entegrasyonu, lojistik ve pazarlama süreçleri arasındaki ilişki, tedarik süreci, dağıtım kanallarının yapısı, lojistik ve teknoloji kullanımı hakkında bilgi verildi. Koban pazarlama ve lojistiğin birbiriyle çok ilişkili olduğunu belirttiği konuşmasında; “Günümüzde pazarda aynı özelliklere sahip alternatif ürünlerin ve markaların çoğalmasıyla rekabet daha da zorlayıcı hale gelmiştir. Birçok firma bu rekabette öne geçmek için mal veya hizmet pazarlaması yaparken müşteriye lojistik hizmetlerinin de reklamını yapmaktadır. Ürünlerin veya hizmetlerin belirli sürede, belirli koşullarla teslimini vaat etmektedir. Eğer belirtilen sürelerde veya istenilen nitelikte ürün veya hizmet sağlanmazsa yani lojistik hizmetleri istenildiği gibi yerine getirilmezse, bu müşteri memnuniyetsizliğini doğurmakta ve bu durum firmanın müşteri kaybını doğurmaktadır. Bu durumda firmaların zarar etmesine neden olmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Seminer sonunda Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Celal Bal, Engin Koban’a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.