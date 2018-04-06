GAÜN Sporıum Türkiye’de bir ilke imza attı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sporium, kalite çalışmaları kapsamında TSE Dış Tetkiki neticesinde, Türkiye’de TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan ilk spor merkezi oldu.

GAÜN, TS ISO 9001:2015 Yönetim Sistemleri Kalite Belgesi almak üzere başlattığı çalışmalar doğrultusunda, girdiği ilk denetimden başarıyla çıkmayı başardı. Denetimin ilk ayağında GAÜN Sporium’un, TSE’ye uyumunu inceleyen uzmanlar, “TSE standartlarına uygun” olduğu yönünde olumlu görüşler belirtti.

“GAÜN Türkiye’de nadide bir kurum”

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek GAÜN Sporium’u tanıtan Rektör Prof. Dr. Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin bölgenin marka değeri olduğunu belirtti. Marka değerini kazanmak ve onu sürdürebilmenin kolay olmadığını söyleyen Prof. Dr. Gür, “GAÜN bu yüzden marka değerini korumak için sürekli akreditasyon kurumları ile işbirliği halinde ve değerimizi aynı tescilliyoruz. Gaziantep Üniversitesi’nde 108 ülkeden 4 bin 137 uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda 56 bin öğrencisi ile Türkiye’de nadide bir kurum. Aynı zamanda İngilizce, Arapça ve Türkçe eğitim veren tek kurumdur. Tıp fakültesi olsun, mühendislik, sosyal alanlarda olsun bölgeye büyük hizmetler veriyor. 56 bin öğrenci burada okurken onlara sosyal alanlarda sportif faaliyetler, bilimsel, sanatsal ve kültürel anlamda da zenginlik katmak zorundasınız. Üniversitenin çalışanları ile birlikte 62 bin kişilik koca bir ilçe. Bu ilçeyi sosyal yaşam alanları içerisinde mutlu yaşatmak zorundasınız. Bu yüzden biz altyapı hizmetleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde de büyük önem veriyoruz. Yakın zamanda mühendislik akreditasyon kurulu geldi. Elektrik, elektronik, gıda ve tekstil mühendisliklerimiz için akreditasyon yapmak üzere gerekli değerlendirmelerini yaptılar. Daha önce tıp fakültesi akredite olmuştu zaten. Amacımız sadece kaliteli görmemiz değil dış bakış açısıyla da üniversitenin kalitesinin tescillenmesi ve aksayan yönleri dış gözlerle tespit ederek daha mükemmele doğru yolculuk yapmaktır” dedi.

“Türkiye’de kalite belgesini almış tek sporium merkezi”

Kalite Standartları Enstitüsü gereği olarak yapılan çalışmaları çok önemsediklerini kaydeden Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Sporıum merkezi kalite kontrolünden geçerken kolay olmadı. Çok titiz dört günlük çalışmanın sonunda en ince detayına kadar bütün çıktıları belgelemek kaydıyla en teferruatlı konularda veriler elde edildi. Yoğun çalışmadan dolayı TSE Koordinasyon Merkezimize ve ekibime teşekkür ederim. Güzel bir eş güdümlü çalışmayla şu anda hâlihazırda Türkiye’nin TSE standart kalite belgesi almış tek Sporıum Merkezine kavuşmuş bulunmaktayız. Aynı zamanda GAÜN Sporıum tescil markası yine bize aittir. Bunun ile iftihar ediyoruz. Ama bunlar yetmez arkasından Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulumuzun akreditasyonu geliyor. Uzun yolculuklar sonucu bu akreditasyonlar yapılarak üniversitenin tamamı Kalite Koordinasyon Kurulu tarafından akreditasyona doğru gidiyor. Uzun ama gerekli bir yolculuk. Gönül huzuru ile çalışanlarımız, personelimiz ve öğrencilerimiz havuzumuzu rahatlıkla kullanıyor çünkü düzenli olarak ayda bir hijyen raporlarını resmi olarak şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Böyle yayın yapan başka bir üniversite yok. Buda Kalite standartları gereği kendimize ne kadar özgüvenimizin olduğunu gösteriyor” dedi.

“GAÜN Sporıum Türkiye standartlarının üzerinde”

Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya ise, Türk Standartları Enstitüsü’nün 1954 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Biriminde, Türk Milli Standartlarının Hazırlama yönetiminin kuruduğunu ve kurulurken üç ayak üzerinde inşa edildiğini bunların üniversiteler, özel sektör ve kamu olduğunu söyledi. Kaya, “Türk Standartları Enstitüsü olarak GAÜN’e ortağız ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. İSO9001 kalite belgesi dünyaca kabul görmüş bir yönetim sistemidir. Gaziantep Üniversitesi bu belgeyi almakla Sporıum hizmetlerinde Türkiye’deki standartlarının üzerine çıkarak İSO standartları bazında hizmet etmeyi işlerini ve faaliyetlerini planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve gözden geçirmeyi hedefleyerek çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve bu hizmetten faydalananların müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir. Bu sistemin GAÜN’e en büyük faydası çalışanlarımızın verimliliğini artırmak, kalite bilincini geliştirmek ve sistemle ilgili hizmetlerde aksayan durumları tespit ederek iyileştirme alanları oluşturmaktır. Bu belgeyi almak için müracaat eden GAÜN’e, Rektörümüze ve kalite kontrolüne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GAÜN Sporium İşletme Müdürü M. Adem Demirezer de, “En hijyen şartlarda hizmet vermenin gururu içerisindeyiz. Gerek öğrencilerimize gerekse akademik ve idari personelimize sporiumda daha iyi hizmet verebilmesi için 1 yıl önce başlattığımız TSE kalite belgemizin bugün takdim törenine şahit olmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ve üst yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. GAÜN ailesine hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra, Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı Ethem Kaya tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’e TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemleri Kalite Belgesi ve TSE bayrağı takdim edildi.