HABER

GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı gerçekleşti.
GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Nizamülmülk’ün tarihte isim yapmış, iz bırakmış nadir insanlardan birisi olduğunu belirterek, özellikle Osmanlı’dan önce Selçukilerde Devlet geleneğini ve Siyasetnameyi, sultanların devleti idare yöntemlerini, kurumsallaşmayı oluşturan, felsefeyi yazan nadir Türk aynı zamanda devlet adamı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Biz farkında değiliz değerlerimizin ama bu değerlerin farkında olan birileri bunları itibarsızlaştırmak için o kadar subliminal mesajlar veriyorlar ki farkında olamıyoruz. Sizin devlet kahramanlarınızı ve tarihinizin önde giden insanlarınızı itibarsızlaştırmak için her yolu deniyorlar. Nizamülmülk gibi büyük bir devlet adamı ve tarihe çok önemli not koymuş İmam Gazali eğitim sektöründe, Nizamülmülk de siyaset sektöründe kurumsallaşmayı tamamlarken onların açtığı çığıra tahammül edemeyen özellikle Alamut Fedaileri, Haşhaşiler onu aynı zamanda yok etmeyi de bildiler. Dolayısıyla netliğin, dürüstlüğün devlet geleneğinin ve aynı zamanda da vatan bağlılığının olduğu yerde bunların tahammülü yoktur. İşte bugün de aynı o geleneği devam ettiriyorlar. Haşhaşiler de, Alamut Kalesi de bitmedi ve Nizamülmülkler çıktıkça da bunları ortadan kaldırmak için saldırıya geçenler de bitmiyor. Gençler o yüzden dikkatli olun” dedi. Konuşmasında 2018 yılının Nizamülmülk’ün doğumunun bininci yılı olduğunu hatırlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu, Büyük Vezir Nizamülmülk’ün anısına yakışır, Selçuklu Devleti’ne, Türk tarihine, Türk Devleti’ne hizmetleriyle ilgili programlar yapıldığını belirtti. Doç. Dr. Göksu, “Bir Selçuklu tarihçisi olarak Nizamülmülk ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştım. Bu yıla özel olarak bir kitap hazırladık ki gençlerimiz, insanlarımız hem Nizamülmülk’ü tanısınlar hem de onun Türk, İslam tarihine katkılarını tanısınlar. Bugüne kadar ihmal edilmiş önemli adamdır. Tarihimizde bininci yıla işaret eden çok fazla hadise yok. 2018 Çağrı Bey’in ilk Anadolu seferinin de bininci yılı, bunlar önemli tarihler. Selçuklu Tarihi, genel anlamda Orta Çağ Türk Tarihi ihmal edilmiş. Türk tarihçiliğinin üvey evladı mesafesinde. Çok önemli bir kültür medeniyet devleti. Osmanlı müesseselerinin neredeyse tamamı Selçukluların mirasıdır. Diğer bütün devletler için de böyle. Türk tarihini özelde Osmanlı Tarihi’ni anlayabilmek Selçukluyu anlayabilmekten geçiyor. Dolayısıyla Selçuklu Tarihine biraz daha ilginin artmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ise, bu yıl 1018’de doğan Ünlü Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün bininci yılında anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Nizamülmülk, Siyasetnameyle devlet adamlarını, devleti nasıl yöneteceğini öğreten muhteşem eseri kaleme alan büyük bir devlet adamı. Tarihin en büyük, en kurumsal devletlerinden birisi olan Büyük Selçuklu Devleti’nin çok uzun yıllar baş vezirliğini yapmış bir şahsiyet. Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak böyle tarihi şahsiyetleri anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Son ankette Abdullah Gül'e kötü haber!

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Tarihi yalıya çarpan gemi için 50 milyon dolarlık haciz kararı

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

Atatürk Havalimanı'nda pilotun zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.