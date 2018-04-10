GAÜN’DE “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Vezir Nizamülmülk ve Büyük Selçuklu Devleti” konferansı gerçekleşti.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Nizamülmülk’ün tarihte isim yapmış, iz bırakmış nadir insanlardan birisi olduğunu belirterek, özellikle Osmanlı’dan önce Selçukilerde Devlet geleneğini ve Siyasetnameyi, sultanların devleti idare yöntemlerini, kurumsallaşmayı oluşturan, felsefeyi yazan nadir Türk aynı zamanda devlet adamı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında, “Biz farkında değiliz değerlerimizin ama bu değerlerin farkında olan birileri bunları itibarsızlaştırmak için o kadar subliminal mesajlar veriyorlar ki farkında olamıyoruz. Sizin devlet kahramanlarınızı ve tarihinizin önde giden insanlarınızı itibarsızlaştırmak için her yolu deniyorlar. Nizamülmülk gibi büyük bir devlet adamı ve tarihe çok önemli not koymuş İmam Gazali eğitim sektöründe, Nizamülmülk de siyaset sektöründe kurumsallaşmayı tamamlarken onların açtığı çığıra tahammül edemeyen özellikle Alamut Fedaileri, Haşhaşiler onu aynı zamanda yok etmeyi de bildiler. Dolayısıyla netliğin, dürüstlüğün devlet geleneğinin ve aynı zamanda da vatan bağlılığının olduğu yerde bunların tahammülü yoktur. İşte bugün de aynı o geleneği devam ettiriyorlar. Haşhaşiler de, Alamut Kalesi de bitmedi ve Nizamülmülkler çıktıkça da bunları ortadan kaldırmak için saldırıya geçenler de bitmiyor. Gençler o yüzden dikkatli olun” dedi. Konuşmasında 2018 yılının Nizamülmülk’ün doğumunun bininci yılı olduğunu hatırlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Göksu, Büyük Vezir Nizamülmülk’ün anısına yakışır, Selçuklu Devleti’ne, Türk tarihine, Türk Devleti’ne hizmetleriyle ilgili programlar yapıldığını belirtti. Doç. Dr. Göksu, “Bir Selçuklu tarihçisi olarak Nizamülmülk ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştım. Bu yıla özel olarak bir kitap hazırladık ki gençlerimiz, insanlarımız hem Nizamülmülk’ü tanısınlar hem de onun Türk, İslam tarihine katkılarını tanısınlar. Bugüne kadar ihmal edilmiş önemli adamdır. Tarihimizde bininci yıla işaret eden çok fazla hadise yok. 2018 Çağrı Bey’in ilk Anadolu seferinin de bininci yılı, bunlar önemli tarihler. Selçuklu Tarihi, genel anlamda Orta Çağ Türk Tarihi ihmal edilmiş. Türk tarihçiliğinin üvey evladı mesafesinde. Çok önemli bir kültür medeniyet devleti. Osmanlı müesseselerinin neredeyse tamamı Selçukluların mirasıdır. Diğer bütün devletler için de böyle. Türk tarihini özelde Osmanlı Tarihi’ni anlayabilmek Selçukluyu anlayabilmekten geçiyor. Dolayısıyla Selçuklu Tarihine biraz daha ilginin artmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ise, bu yıl 1018’de doğan Ünlü Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün bininci yılında anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Nizamülmülk, Siyasetnameyle devlet adamlarını, devleti nasıl yöneteceğini öğreten muhteşem eseri kaleme alan büyük bir devlet adamı. Tarihin en büyük, en kurumsal devletlerinden birisi olan Büyük Selçuklu Devleti’nin çok uzun yıllar baş vezirliğini yapmış bir şahsiyet. Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak böyle tarihi şahsiyetleri anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.