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Gayretli: “Üniversitelerin patent başvurusu 8 yılda 28 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 16:54 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’ de üniversitelerde 7 milyon’dan fazla öğrenci eğitim alırken, 151 bin den fazla akademisyen görev yapıyor. Tüm bu rakamlara rağmen, Türkiye’de üniversite başına 4,3 patent düşüyor.

Gayretli: “Üniversitelerin patent başvurusu 8 yılda 28 arttı

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE’ de üniversitelerde 7 milyon’dan fazla öğrenci eğitim alırken, 151 bin den fazla akademisyen görev yapıyor. Tüm bu rakamlara rağmen, Türkiye’de üniversite başına 4,3 patent düşüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok öğrenci alan 3 üniversitesinden biri olan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Türkiye’de üniversite patent çalışmalarını değerlendirdi. Gayretli, üniversitelerin bilgi üretmedeki önemini değindi ve “Bilgi üretip, dünya ile yarışıyoruz. Üniversitelerin patent başvurusu 8 yılda yüzde 28 arttı” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Gayretli, Türkiye’nin en çok patent başvurunda bulunan ilk 3 üniversitesi arasında yer aldıklarını söyledi.

“BİLGİ ÜRETEN ÜNİVERSİTE OLMAYI AMAÇLIYORUZ”

Bilgi üreten bir üniversite olmayı amaçlayarak hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Gayretli, Türkiye’nin bu yıl patent başvuru sayısında son 10 yılın en büyük artışını gerçekleştirerek, yüzde 34’lük bir artışa imza attığının bilgisini verdi.

Üniversitelerin bu artıştaki payının göz ardı edilemez ölçüde olduğunu söyleyen Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak bizler de bu anlamda büyük işlere imza attık. Bilgi üreten bir üniversite olmayı amaçlayarak çıktığımız yolda, 2016 yılından beri yaptığımız çalışmalarla toplamda 225 marka ve patentin sahibi olduk. Buna ek olarak 101 faydalı model, tasarım ve yazılımla da katma değeri yüksek ürün yaratmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK”

Abdulkadir Gayretli, hedeflerinin, Türkiye’de ve dünyada her zaman ilkleri gerçekleştirmek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Biz YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversiteler arasında özellikle 'sessiz devrim' sloganıyla yola çıkarak, üniversitelere verdiği mesajdan artık uluslararasılaşmak gerektiğini anladık. Yaptığımız tüm çalışmalar ve projelerle de Türkiye'de ve dünyada ilkleri gerçekleştirmek. Üniversiteler bilgi üretmede önemli bir yere sahip. İstanbul Gelişim Üniversitesi de yaptığı projelerle bilgi üretmeye faydalı olmaya çalışıyor. 'Babayiğit' adını verdiğimiz elektrikli aracımıza yakın zamanda BabaJet adını verdiğimiz bir jet fren sistemi geliştirdik. Bu fren sistemi ile araç önünde 1 metre mesafede olan engeli algılayarak jet fren sistemini devreye sokuyor ve önündeki engelle çarpışma riski ortadan kalkıyor. Tüm çalışmalarını üniversitemizde yürüttüğümüz yeni fren sistemi çalışmamız medyada yer aldığından beri birçok yerli ve yabancı firma tarafından ilgiyle takip edildi. Üniversitemizi ziyaret etmek istediklerini dile getiriyorlar. Biz bu anlamda tüm çalışmalara açığız. Yeterki attığımız adımlar, ülkemizin menfaatine işlesin, ülkemiz kazansın. Türkiye’de 190’dan fazla üniversite var. Biz üniversite olarak kendimize her yıl bir patent hedefi koyuyoruz. Öğretim üyelerimizi buluş yapmaya teşvik ediyoruz. Üniversite

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