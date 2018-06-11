"Gayrimüslimlerin tüm yasal tartışmalarda söz hakkı var"

KUALA LUMPUR/NAKARA (AA) - Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde iktidara gelen Halkın Umudu (Harapan Rakyat) koalisyonun ortağı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, "Her yasal deşiliklik, yalnızca Müslümanları ilgilendiriyor gibi görünse bile sonuçta gayrimüslim nüfusu da etkiliyor. Dolayısıyla onların da söz sahibi olması gerekli." dedi.

İbrahim, Malezya'da yayın yapan Star ve Sinar Harian gazetelerine verdiği ortak mülakatta, ülkedeki gayrimüslim nüfusun yalnızca Müslüman nüfusu ilgilendiren yasaların kendi hayatlarını etkileyebileceğine dair kaygılarının bulunduğunu, bu bağlamda her Malezya vatandaşının mensup olduğu dini grubu doğrudan ilgilendirsin veya ilgilendirmesin, her yasal düzenlemede söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Bir süre önce Malezya İslam Partisi (PAS) lideri Abdül Hadi Havang'ın 355 sayılı Şeriat Mahkemeleri Yasası'nda değişiklik yapılmasına yönelik önerisini örnek veren İbrahim, "Her yasal deşiliklik, yalnızca Müslümanları ilgilendiriyor gibi görünse bile sonuçta gayrimüslim nüfusu da etkiliyor. Dolayısıyla onların da söz sahibi olması gerek. Onlar bu tür değişikliklerin kendi hayatlarına bir Truva Atı gibi etki edeceğinden endişe ediyorlar. Bu yüzden bu tür meselelerde daha dikkatli hareket etmeliyiz." diye konuştu.