"Gayrimüslimlerin tüm yasal tartışmalarda söz hakkı var"

KUALA LUMPUR/NAKARA (AA) - Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde iktidara gelen Halkın Umudu (Harapan Rakyat) koalisyonun ortağı Halkın Adaleti Partisi (PKR) lideri Enver İbrahim, "Her yasal deşiliklik, yalnızca Müslümanları ilgilendiriyor gibi görünse bile sonuçta gayrimüslim nüfusu da etkiliyor. Dolayısıyla onların da söz sahibi olması gerekli." dedi.
İbrahim, Malezya'da yayın yapan Star ve Sinar Harian gazetelerine verdiği ortak mülakatta, ülkedeki gayrimüslim nüfusun yalnızca Müslüman nüfusu ilgilendiren yasaların kendi hayatlarını etkileyebileceğine dair kaygılarının bulunduğunu, bu bağlamda her Malezya vatandaşının mensup olduğu dini grubu doğrudan ilgilendirsin veya ilgilendirmesin, her yasal düzenlemede söz sahibi olması gerektiğini ifade etti.
Bir süre önce Malezya İslam Partisi (PAS) lideri Abdül Hadi Havang'ın 355 sayılı Şeriat Mahkemeleri Yasası'nda değişiklik yapılmasına yönelik önerisini örnek veren İbrahim, "Her yasal deşiliklik, yalnızca Müslümanları ilgilendiriyor gibi görünse bile sonuçta gayrimüslim nüfusu da etkiliyor. Dolayısıyla onların da söz sahibi olması gerek. Onlar bu tür değişikliklerin kendi hayatlarına bir Truva Atı gibi etki edeceğinden endişe ediyorlar. Bu yüzden bu tür meselelerde daha dikkatli hareket etmeliyiz." diye konuştu.
Yasa teklifi üzerine sağlıklı kamusal tartışma yürütülmesi halinde endişeye yol açan noktaların açıklığa kavuşturulacağına inandığını dile getiren İbrahim, "Bizler liberaller gibi İslami kaidelerin toplumsal yaşamda uygulanmasına karşı çıkmıyoruz. Biz İslami vicdanı temsil ediyoruz ama herkesi kendi İslam yorumuna uymaya mecbur bırakmak isteyen modası geçmiş ultra-muhafazakar bir anlayışı savunmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Malezya'da Müslümanlar nüfusunun yüzde 61,3'ünü oluşturuyor. Ülkede yüzde 19,8 Budist, yüzde 9,2 Hristiyan, yüzde 6,3 Hindu, yüzde 1,3 oranında ise Konfiçyüs, Tao ve diğer geleneksel Çin inançlarına mensup gayrimüslim nüfus bulunuyor.
- Enver, kraliyet affıyla serbest kalmıştı
Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, 2015 yılında 5 yıl hapse mahkum edilmişti.
Ülkede, 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, 1990'lı yıllarda başbakanlığı sırasında kabinesinde maliye bakanlığı görevini yürüten ve geçmişte fikir ayrılığına düştüğü eski çalışma arkadaşı İbrahim'in serbest bırakılması için inisiyatif almıştı. İbrahim, 16 Mayıs’ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.
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