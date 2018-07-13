"Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, bu coğrafyanın zaman zaman işgaller, savaşlar ve isyanlar gördüğünü belirterek, "Ama herhalde böyle bir ihanete hiçbir zaman maruz kalmamıştı. Bu ihanet, bu milletin içinden, bu milletin emaneti olan unvanlarla, üniformalarla, imkanlarla, bu millete saldırının maalesef bir dışa vurumu oldu. Dolayısıyla bizi toplum olarak, millet olarak çok yordu." dedi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "15 Temmuz Sayfaları.. Gazete Manşetlerinde 15 Temmuz" konulu sergi açıldı. Burada konuşan Şahin, tüm şehitlere rahmet dileyerek, 15 Temmuz'un ikinci yılının dolmak üzere olduğunu söyledi. 15 Temmuz'dan bu yana sanki 2 asır gibi bir süre geçmiş gibi yorgun olduklarını dile getiren Şahin, "Çünkü bu millet birçok zorluk gördü. Bu coğrafya zaman zaman işgaller, savaşlar, isyanlar gördü ama herhalde böyle bir ihanete hiçbir zaman maruz kalmamıştı. Bu ihanet, bu milletin içinden, bu milletin emaneti olan unvanlarla, üniformalarla, imkanlarla, bu millete saldırının maalesef bir dışa vurumu oldu. Dolayısıyla bizi toplum olarak, millet olarak çok yordu." diye konuştu.

Şahin, tarihçilerin özellikle 15 Temmuz gecesinin üzerinde bundan sonra çok durması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şairlerimizin, sanatçılarımızın bu olayı daha nice nice vesilelerle ele alacaklarını ve bunu işleyeceklerini ümit ediyoruz. Biraz belki gecikildi ama zamanla inşallah bu eksikler tamamlanacaktır. Gerçekten bu ülke bu tür ihanetleri bir daha yaşamasın diye Allah'a niyaz ediyoruz. Bunu iyi anlamamız, iyi tahlil edebilmemiz ve geleceğe dönük olarak da iyi tedbirler almamız lazım. Düşünün sizin ortak inancınız olan bir kutsal din ve onun duyguları sizin gözünüzün içine baka baka ve sizi de zaman zaman belki ikna ederek, kandırarak bir ihanet haline dönüştürülebiliyor. Bunun önünde çok zor durulur ama durmak zorundayız. Buradan şunu çıkarmamak, şu yola da girmemek lazım, o hassas teraziye de azami derecede hepimizin dikkat etmesi lazım. Gerçekten temiz duygularıyla, yüce dinimize inanan ve onun gereklerini yapmak isteyen insanlar da hiçbir zaman rahatsız, rencide edilmemeli en ufak bir farklı duyguya kapılmasına imkan verilmemeli. Burada çok dikkatli bir dil kullanmak zorunda olduğumuz aşikar. Mücadelenin belki de en zor tarafı bu ama bu millet irfan sahibi bir millettir, doğruyu eğriden ayırma basiretine sahip bir kültüre sahip. İnşallah bu kültürle bir daha bu tür sıkıntılarla karşılaşmayız."

Bugün bu serginin çok anlamlı olduğunun altını çizen Şahin, serginin hafızaları tazeleme ve geleceğe dönük bir perspektif olması adına çok önemli bir fonksiyonu bulunduğunu belirtti. Şahin, sergide emeği olanlara teşekkür ederek, "O günün belki sıcaklığıyla şahsen bana bile sorsanız 10 dakikadan fazla anlatamıyorum ama olayları şöyle bir tek başınıza kalıp yaşadıkça aslında o gecenin ne kadar uzun olduğunu, asırlarca yorumlanması mümkün bir gece olduğunu kendi uzlet halimizde çok daha iyi fark ediyoruz. O gece gerçekten çok uzun bir geceydi. Ben ne yaptım diye hatırlamaya çalıştığımda sadece telefon görüşmelerim 400'ün üzerinde bir de başka o gün birlikte olduğumuz arkadaşların telefonlarıyla da zaman zaman muhabere kurduk artık sayısı ne kadar bilmiyorum. Dolayısıyla o günün etkileri belki bundan sonra daha fazla ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu. - "Sanatımız bu büyük zafer karşısında sınıfta kaldı" İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise 15 Temmuz ve benzeri vakaların hangi sebeplerin hazırladığı, teşvik ettiği ve hakikate dönüştürdüğünü iyi idrak etmeleri gerektiğini söyledi.