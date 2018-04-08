Gazeteci Abidin Yağmur, ilk kitabını tanıttı

Mersin’de gazeteci Abidin Yağmur, ilk öykü kitabı ‘Pazartesi’ için imza günü ve söyleşi etkinliği düzenledi.

Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane’de gerçekleşen ve yoğun ilgi gören etkinlikte Yağmur, okurlarından gelen soruları yanıtladı. Mezitli Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinliğe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da katıldı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinlikte Yağmur, kitapta söz edilen kahramanların ve olayların geçtiği mekanların Mersin’de olduğuna dikkat çekti.

Etkinliğe katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Abidin Yağmur’un başarılarla dolu yaşamını ‘Pazartesi’ isimli kitabıyla taçlandırdığını söyledi. Mersin’de gazetecilik denildiği zaman akla gelen birkaç kişiden birisinin Abidin Yağmur olduğunu ifade eden Tarhan, “Çok önemli işler başarmış bir gazetecinin kitabını okuyor olmak bizi ayrıca mutlu etmiştir. Kitabı ilk elime aldım ve bir gecede ara vermeden okudum. Böylesi bizden ve gerçekçi anlatımla öykülerini bizimle buluşturduğu için kendisine teşekkür ederiz” dedi.