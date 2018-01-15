HABER

Gazeteci Avcı, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 15 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Baki Avcı (56), son yolculuğuna uğurlandı.

Avcı için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Avcı'nın, eşi Ümran, oğlu Baran Avcı ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sinema sanatçıları İlyas Salman, Tuncay Akça, Ahmet Arıman, sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Avcı'nın eşi Ümran ve oğlu Baran Avcı cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Avcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.

Baki Avcı, 1962 yılında İskeçe'de doğdu. Mesleğe 1977 yılında başlayan Avcı, Tercüman, Bulvar, Günaydın, Sabah, Son Havadis, Bugün ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Avcı son olarak Sözcü gazetesinde haber müdürü olarak görev yapıyordu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

Yaşlı kadını darp ve gasp eden vicdansız yakalandı

Yaşlı kadını darp ve gasp eden vicdansız yakalandı

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.