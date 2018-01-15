Gazeteci Avcı, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Baki Avcı (56), son yolculuğuna uğurlandı.
Avcı için Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde, ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Avcı'nın, eşi Ümran, oğlu Baran Avcı ve yakınlarının yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sinema sanatçıları İlyas Salman, Tuncay Akça, Ahmet Arıman, sunucu ve manken Vahe Kılıçarslan, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreni öncesinde Avcı'nın eşi Ümran ve oğlu Baran Avcı cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Avcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükbakkalköy Mezarlığı'na defnedildi.
Baki Avcı, 1962 yılında İskeçe'de doğdu. Mesleğe 1977 yılında başlayan Avcı, Tercüman, Bulvar, Günaydın, Sabah, Son Havadis, Bugün ve Gözcü gazetelerinde çalıştı. Avcı son olarak Sözcü gazetesinde haber müdürü olarak görev yapıyordu.
(AA)
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