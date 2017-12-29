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Gazeteci Buket Aşçı Gürel son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BİR süredir kanser tedavisi gören Vatan Gazetesi'nin Kitap eki Genel Yayın Müdürü Buket Aşçı Gürel, dün öğle saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gürel için Levent'teki Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eşi Serdar Güler, annesi Sıdıka Aşçı, akrabaları ve Vatan Gazetesi çalışanları katıldı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından anne Sıdıka Aşçı kızının tabutuna sarılarak " Yavrum tüm haklarımı helal ediyorum” diyerek kızıyla vedalaştı.

Buket Aşçı Gürel'in daha sonra cenaze aracına alınarak defnedilmek üzere Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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