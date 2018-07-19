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Gazeteci Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, erteleme de vermedi.

Gazeteci Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Cezada indirime gitmeyen mahkeme, erteleme de vermedi.

DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların 20 Eylül’de çıkarıldıkları savcılıktaki sorgularını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren’in yanı sıra çok sayıda meslektaşı izledi.

Önceki celse mütalaasını veren savcı, Coşkun’un Nuriye ve Semih'in avukatlarının tutuklanmasına ilişkin soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olmasına rağmen “soruşturmayı tehlikeye atacak şekilde haber yaptığı, gizli tanığı teşhir ettiği” iddiasıyla TMK 6/1 kapsamında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. (Evrensel)

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