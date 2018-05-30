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Gazeteci Demirel'i öldüren damada 37 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

Başakşehir'de kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Cemil Karanfil'e 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Cemil Karanfil, 37 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Müdahil avukatı Selçuk Kar, sanık yönünden tahrik hükümlerinin uygulanmasının söz konusu olmadığını, eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini, maktule karşı eylemi sebebiyle tasarlayarak öldürme suçundan, müştekiye karşı eylemi sebebiyle ise tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Zeynel Yüksel, sanığın maktule yönelik eylemi sebebiyle tasarlama halinin söz konusu olmadığını, olayın aniden gelişen bir olay olduğunu ileri sürdü.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Müştekinin ablası ile mesajlaşmaları, maktulun eve geldikten sonraki sözleri, maktulü uzaklaştırmak için eline bıçak alan sanığa karşı bıçağı elinden almaya yönelik harketi ve bunun sonucu sanığın bacağının üst kısmından arka tarafından yaralanması, bu yaralanmayı gösterir olay yerinde maktul dışında ikinci bir erkek şahsa ait kan izleri bulunduğuna dair rapor ile sanığın kullandığı araçta yine kan izlerinin bulunması şeklindeki maddi deliller dikkate alındığında ağır nitelikte kabul edilmesi gereken tahrik altında öldürme eylemi söz konusudur."

Sanık Cemil Karanfil, esas hakkındaki savunmasında, böyle bir acı olayı yaşadığı için çok üzgün olduğunu, 41 yaşında olduğunu, bugüne kadar bir horoz dahi kesmediğini iddia etti. Eşinin ablası ve annesinin, ayrılması konusunda kendi emeğiyle aldığı evini kendisinden almak, yüklü miktarda nafaka ile çocukları da almak suretiyle boşanmak amaçlı tezgah sonucunda bu olayın meydana geldiğini ileri süren Karanfil, maktul Kadir Demirel'i yardım istemek amacıyla arayıp kızıyla konuşmasını istediğini, öldürmeyi planlaması gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.

Karanfil, son sözlerinde, "Benim eşimi öldürmek gibi bir amacım yoktur." dedi.

Dosyayı karar bağlayan mahkeme heyeti, Cemil Karanfil'e maktul Kadir Demirel'i öldürmekten müebbet hapis cezası verdi.

Sanık ile eşi arasında geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunduğu, bu konuda maktulle de görüştükleri, maktulün bu konuları konuşmak için evlerine geldiğini, konuşma sırasında söz konusu eylemin gerçekleştiği anlaşıldığından, bu gelişme içerisinde olup bitenler yönünden sanık lehine maktulden kaynaklanan haksız bir hareket olarak kabul edilip haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirir bir durumun söz konusu olmadığını belirten heyet, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eşi olan müşteki Esma Karanfil'e karşı bıçak ile ağır şekilde hayati bölgelerinden vurarak yaraladığı eyleminin, öldürme kastı taşıdığı kanaatine varan heyet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Sanığın eylemini olay yerine gelen tanıkların bulunması ve olayın gelişimi itibariyle tamamlayamadığı, bu haliyle eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 15 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil’in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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