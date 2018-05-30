Gazeteci Demirel'i öldüren damada 37 yıl hapis

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Yüksel, şöyle konuştu:

"Müştekinin ablası ile mesajlaşmaları, maktulun eve geldikten sonraki sözleri, maktulü uzaklaştırmak için eline bıçak alan sanığa karşı bıçağı elinden almaya yönelik harketi ve bunun sonucu sanığın bacağının üst kısmından arka tarafından yaralanması, bu yaralanmayı gösterir olay yerinde maktul dışında ikinci bir erkek şahsa ait kan izleri bulunduğuna dair rapor ile sanığın kullandığı araçta yine kan izlerinin bulunması şeklindeki maddi deliller dikkate alındığında ağır nitelikte kabul edilmesi gereken tahrik altında öldürme eylemi söz konusudur."

Sanık Cemil Karanfil, esas hakkındaki savunmasında, böyle bir acı olayı yaşadığı için çok üzgün olduğunu, 41 yaşında olduğunu, bugüne kadar bir horoz dahi kesmediğini iddia etti. Eşinin ablası ve annesinin, ayrılması konusunda kendi emeğiyle aldığı evini kendisinden almak, yüklü miktarda nafaka ile çocukları da almak suretiyle boşanmak amaçlı tezgah sonucunda bu olayın meydana geldiğini ileri süren Karanfil, maktul Kadir Demirel'i yardım istemek amacıyla arayıp kızıyla konuşmasını istediğini, öldürmeyi planlaması gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.