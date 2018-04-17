Gazeteci Demirel'in öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de, kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle Cemil Karanfil'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı.

Esma Karanfil ile kardeşleri Sümeyye Orhan ve Mehmet Fatih Demirel'in avukatı Ayşe Ergün, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Sanığın hem maktule hem de müştekiye karşı eylemlerini tasarlayarak gerçekleştirdiğini, olayda maktulden ya da müştekiden kaynaklı haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem ve durum bulunmadığını, sanığın eylemden sonra pişmanlığını gösterir bulgular olmadığını tekrarla maktul yönünden 'tasarlayarak kasten adam öldürme', müşteki yönünden 'tasarlayarak eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını, cezanın üst sınırdan tayinini talep ederiz." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı aynen tekrar ettiğini ifade ederek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.