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Gazeteci Doğan Heper mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

MİLLİYET Gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Doğan Heper, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı.

İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) MİLLİYET Gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Doğan Heper, ölümünün 1'inci yılında mezarı başında anıldı. Anma töreni Zincirlikuyu Mezarlığı'nda saat 11:00'de başladı. Törene başta Heper'in eşi İffet Heper, kızları Demet ve Başak Heper ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Tören okunan duaların ardından sona erdi. DOĞAN HEPER KİMDİR? Doğan Heper, 1937'de İstanbul Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Heper, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Heper, 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi. Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra uzun süre genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan Heper, Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yaptı. Milliyet'te toplam 53 yıl görev yapan Heper, Doğan Medya Grubu Yayın Konseyi Üyeliği görevini de üstlendi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde ve İletişim Fakültesi'nde ders veren Doğan Heper, gazetecilik yaşamını 3 yıl önce kaleme aldığı "Milliyet'le 50 yıl" kitabında topladı.

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