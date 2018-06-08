Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Ece Sevim Öztürk, Fethullahçı Terör Örgütü (FETO) propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında sorusturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Öztürk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öztürk, polis tarafından bugün Şile'de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Öztürk'ün işlemleri devam ediyor.
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