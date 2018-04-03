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Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayımlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesi tarafından hakkındaki beraat kararı bozulmasıyla yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 1 yıl 6 ay hapis 22 gün cezasına çaptırıldı. Mahkeme, Hasan Cemal hakkındaki cezanın da ertelenmesine hükmetti.

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal katılmazken; avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Savcı Halil İbrahim Kuş, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de müvekkilinin beraatını talep etti.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK"TAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın "Silahlı terör örgütü propagandası yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun yayın yoluyla işlemesi ve kasıt altında birçok kez işlemiş olması sebebiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çıkardı. Ancak verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak ceza 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına indirildi.
Heyet, sanık Cemal'in daha önce İstanbul 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hapis cezası almış olduğunun dikkate alarak ceza infazının 3 ay 22 gün hapis cezası üzerinden yapılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanık Hasan Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanık Cemal hakkında 1 yıl da denetim süresi belirlendi.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

Gazeteci Hasan Cemal, "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017'de bu kararı bozmuştu.

hasan

HASAN CEMAL KİMDİR?

Hasan Cemal’in, büyükbabası Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezlidir. İttihat ve Terakki partisinin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa’nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara'da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1979 senesinde Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilcisi oldu. 1981-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptı. 1992-1998 yılları arasında Sabah gazetesinin birinci sayfa yazarlığını yaptı. Milliyet gazetesinde haftada altı gün iç ve dış politika yazıları yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü'nü kazandı. Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986'da Sedat Simavi Ödülü'nü kazanarak yılın gazetesi seçildi. 2013 yılında yazdığı yazılarından dolayı Milliyet gazetesindeki işine son verildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
AKP LİLERİN ÖCALAN İÇİN METHİYELER DÜZDÜĞÜNÜ İNTERNETTEN BAKIN.VALİLERE PKK YA DOKUNMAYIN DİYE TALİMAT VERDİM DİYENLERİ İNTERNETTEN İZLEYİN.ÖCALAN İLERİYİ GÖRÜYOR DİYENLERİ İNTERNETTEN İZLEYİN.BEN OLSAYDIM BENDE DAĞA ÇIKARDIM DİYEN AKP BAŞBAKAN YARDIMCISINI İNTERNETTEN İZLEYİN.BUNLAR TERÖR PROPAGANDASI DEĞİLMİ.ALLAH BU AKP İKTİDARININ ALLAH BELASINI VERSİN.
hımmm. atasına bak sonra karar ver.maya da sıkıntı var bnce
yazıklar olsun.bu mu adalet.
Bence mahkeme yanlış kanaate varmış. Bundan önce de terör yandaşı üni bundan sonra da devam ettirecektir...
sizin hükümetinizinde adaletinizinde ta mk yok daha önceki cezası dikkate alındı yok geleceği etkilenirmiş vurmayın o zaman dağdaki teröristide bırakın silahları karşılıklı bale yapın korkaklar 4 tane teröristle başa çıkamıyorsunuz yazıklar olsun aldığınız paraya devlet sevginize adaletinize haram zıkkım olsun benim vergimle alıp evinizi geçindirdiğiniz maaşlara
Sık sık duyuyoruz sanığa şu kadar ceza verildi bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaatine varıldı sanığın cezasının ertelenmesine karar verildi. Hakimler sanığın bir daha suç işlemeyeceğini nereden nasıl anlıyorlar?
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