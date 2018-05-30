Gazeteci Kadir Demirel'i öldüren damadına 37 yıl 6 ay hapis cezası (1)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL. (DHA) YENİ Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürme ve eşi Esma Karanfil'i de yaralama suçundan yargılanan Cemil Karanfil, "Kasten öldürme" ve "Eşi öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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