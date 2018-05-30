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GAZETECİ KADİR DEMİREL'İ ÖLDÜREN DAMADINA 37 YIL 6 AY HAPİS CEZASI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cemil Karanfil hakkında karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cemil Karanfil hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığı “Kasten adam öldürme “ suçundan 25 yıl hapis cezasına, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar oy birliğiyle alındı

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Cemil Karanfil, pişman olduğunu belirterek “Benim eşimi öldürmek gibi bir amacım yoktu" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'i “Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil'e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. “Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Karar oy birliğiyle alındı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: 9 yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşındı. Boşanma davasında vazgeçen Karanfil çifti birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam etti. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil'inde ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Hep birlikte görüştüklerinde yine aralarında tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulundu. Kadir Demirel ile Cemil karanfil karşılıklı konuştukları sonrada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil'in ani bir kararla belinde bulunan bıçağı alarak odaya döndü. Kadir Demirel'i 4, eşi Esma Karanfil'i de bir kez bıçakladı. Cemil Karanfil, Kadir Demirel'in vefatına, Esma Karanfil'in de ağır yalanmasına sebep oldu. Olayın ardından firar eden Cemil Karanfil 106 gün sonra İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. “Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü
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(arşiv)
-Olayla ilgili arşiv görüntü

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