Gazeteci Kenan Şahan hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yayımlanan yerel gazetenin eski imtiyaz sahibi olan 73 yaşındaki gazeteci Kenan Şahan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde evinin bahçesindeki meyve ağacına çıkan Şahan, ağaçtan düştü.

Bu esnada kalp krizi geçirdiği belirtilen Şahan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdalesine rağmen kurtarılamadı.

Şahan'ın cenazesi, Ulu Cami'de ikindide kılınan namazın ardından Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Şahan'ın ailesi ve yakınları ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve meslektaşları katıldı.

