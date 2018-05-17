Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

İnternet üzerinden yayın yapan “Medyascope.tv” isimli sitede katıldığı programda söylediği sözler nedeniyle ifade veren Gültekin, programdaki söyleminin gazeteci sorumluluğuyla dile getirdiğini savundu.
"ŞAHSINA DEĞİL GENEL BİR ELEŞTİRİYDİ"
Gültekin ifadesinde, “Cumhurbaşkanının yaptığı her iş, aldığı her karar o ülkedeki herkesin hayatını etkiler. Hayatlarımızı etkileyecek uygulamalarla ilgili eleştiri yapmak bizlerin temel hakkıdır. Söylediğim sözler Cumhurbaşkanının şahsına değil genel bir eleştiriydi. Güçlü bir iktidarın karşısına bir gün birisinin çıkıp onu siyaseten yeneceğini anlatmaya çalıştım” dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU
Levent Gültekin, 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamış ancak daha sonra geri çekmişti.
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