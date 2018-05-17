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Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

Gazeteci Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade verdi.

Gazeteci Levent Gültekin Cumhurbaşkanına hakaretten ifade verdi

İnternet üzerinden yayın yapan “Medyascope.tv” isimli sitede katıldığı programda söylediği sözler nedeniyle ifade veren Gültekin, programdaki söyleminin gazeteci sorumluluğuyla dile getirdiğini savundu.

"ŞAHSINA DEĞİL GENEL BİR ELEŞTİRİYDİ"

Gültekin ifadesinde, “Cumhurbaşkanının yaptığı her iş, aldığı her karar o ülkedeki herkesin hayatını etkiler. Hayatlarımızı etkileyecek uygulamalarla ilgili eleştiri yapmak bizlerin temel hakkıdır. Söylediğim sözler Cumhurbaşkanının şahsına değil genel bir eleştiriydi. Güçlü bir iktidarın karşısına bir gün birisinin çıkıp onu siyaseten yeneceğini anlatmaya çalıştım” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Levent Gültekin, 24 Haziran erken seçiminde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamış ancak daha sonra geri çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
levent gültekin erdoğan HAKARET

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Pisikiyatri hastalarının yapacağı en iyi davranış hakaret etmek ülkemizde o kadar çok pisikiyatri hastası şizofren hasta varki bir çoğu hastalığı sayesinde hakaretler ederek şöhret oldu aslı gazetecilik yada ilimle alakası yok. Deli deli küpeli.
yakında adını bile ansak mahkemeye çağrılırız az kaldı
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