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Gazeteci Mehmet Soykan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 29 dakika önce

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci, 1 çocuk babası, 42 yaşındaki Mehmet Soykan, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir dönem Doğan Haber Ajansı Samsun Bürosu'nda da görev yapan Samsun basınının sevilen isimlerinden Mehmet Soykan, dün akşam halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu Başkanlığı görevini de sürdüren aynı zamanda 'Samsun Canlı Haber TV'de 'Dakka 55' programını hazırlayıp sunan Mehmet Soykan için bugün cenaze töreni tören düzenlendi. İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen cenazesi burada alınan helalliğin ardından Büyük Cami'ye götürüldü.

Cenaze törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti Samsun milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar, spor ve siyaset dünyasından birçok kişi katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Soykan, Çarşamba İlçesi Dikbıyık mevkiinde toprağa verildi.

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