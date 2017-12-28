Gazeteci Mehmet Soykan son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'da halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci, 1 çocuk babası, 42 yaşındaki Mehmet Soykan, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bir dönem Doğan Haber Ajansı Samsun Bürosu'nda da görev yapan Samsun basınının sevilen isimlerinden Mehmet Soykan, dün akşam halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Samsunspor Şirinler Taraftar Grubu Başkanlığı görevini de sürdüren aynı zamanda 'Samsun Canlı Haber TV'de 'Dakka 55' programını hazırlayıp sunan Mehmet Soykan için bugün cenaze töreni tören düzenlendi. İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen cenazesi burada alınan helalliğin ardından Büyük Cami'ye götürüldü.
Cenaze törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, AK Parti Samsun milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar, spor ve siyaset dünyasından birçok kişi katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Soykan, Çarşamba İlçesi Dikbıyık mevkiinde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...
'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Siz onu bir de estetiksiz görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum