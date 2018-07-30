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Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesinde 5 yıldır köşe yazan Merve Şebnem Oruç'un yazılarına son verildi. Oruç, işine son verildiğini maille öğrendiğini belirterek sosyal medyadan tepki gösterdi.

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

2013 yılındaki Gezi olayları sırasında Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlayan, 15 Temmuz gecesi de tankların önünde sergilediği direnişle hafızalara kazınan gazeteci Merve Şebnem Oruç'un, Yeni Şafak'taki işine son verildi.

MAİLLE KOVULDU

Oruç, ayrılığını twitter adresinden duyurdu. Kendisine mail yoluyla bildirim yapıldığını belirten Oruç "Bugün aldığım bir maille Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini öğrendim. 2013 Gezi olayları döneminde iç ve dış siyasete dair yazılarımın yayınlanmaya başlamasıyla çıktığımız yolculuk böylece son buldu..." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
merve şebnem oruç Yeni Şafak kovuldu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
maille gelen maille gider...yürrrrüüü... :))))
öküz öldü ortaklık bitti, 15 temmuz şehitlerive gazileri dışında orya toplananların bir ksımı şov du sende birileriydin belki ?
çıksın yine direniş yapsın gazetenin araçlarının önüne atsın kendini
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