Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

2013 yılındaki Gezi olayları sırasında Yeni Şafak gazetesinde yazmaya başlayan, 15 Temmuz gecesi de tankların önünde sergilediği direnişle hafızalara kazınan gazeteci Merve Şebnem Oruç'un, Yeni Şafak'taki işine son verildi.

MAİLLE KOVULDU

Oruç, ayrılığını twitter adresinden duyurdu. Kendisine mail yoluyla bildirim yapıldığını belirten Oruç "Bugün aldığım bir maille Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini öğrendim. 2013 Gezi olayları döneminde iç ve dış siyasete dair yazılarımın yayınlanmaya başlamasıyla çıktığımız yolculuk böylece son buldu..." dedi.

Bugün aldığım bir maille Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini öğrendim. 2013 Gezi olayları döneminde iç ve dış siyasete dair yazılarımın yayınlanmaya başlamasıyla çıktığımız yolculuk böylece son buldu... — Merve Şebnem Oruç (@mervesebnem) 30 Temmuz 2018



