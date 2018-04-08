Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği

Gazeteci Ömer Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir dizi filmin Bilmem kaçıncı sezonun fragmanı adı altında resmen ikinci Gezi çağrışımı yapan bir ayaklanma kurgusu yapmışlar. Fragmanın Her karesi siyasi mesaj içeriyor. Frağman degil de sanki ikinci Gezinin işaret fişeği. Derin Nato ve baş piyonu Fetö yine büyük bir hainliğin peşinde gibiler. Bakalım bu sefer nasıl bir şey deneyecekler? Suikast,Gezi tarzı kalkışma, dolar üzerinden ekonomik darbe, siyasi suikastler, terör dalgası, yada hepsinin içinde bulundugu yeni bir hain tertip. Müziginden sloganlarına, kostümünden mekanlara kadar her bir karesi sübliminal mesaj içeriyor. Bu kesinlikle incelenmelidir. Tekrar diyorum, paranoyak olmak devletsiz olmaktan iyidir."