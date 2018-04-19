Gazeteci Şentürk, son yolculuğuna uğurlandı

KIRKLARELİ (AA) - Sabah Gazetesi Yurt Haber Müdürü Aydın Şentürk (53), memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.
Şentürk'ün cenazesi, İstanbul'da Sabah Gazetesi önünde düzenlenen törenin ardından, Kocahıdır Köyü'ndeki baba evine getirildi.
Şentürk'ün babası Ahmet, annesi Hayriye, eşi Tülin ve çocukları taziyeleri kabul etti.
Baba evinde helallik alınmasının ardından üzerinde Galatasaray formasının bulunduğu Şentürk'ün cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.
Burada kılınan namazının ardından Şentürk, köy mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Burak Altuner, Görsel Yönetmen Ömer Bahar, haber merkezinde çalışan meslektaşları katıldı.
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