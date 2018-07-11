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Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Gazeteci Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında çok konuşulacak bir iddiayı köşesine taşıdı.

Gazeteci Soner Yalçın'dan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ilgili gündem yaratacak iddia!

24 Haziran seçimleri öncesinde yaşanan patates krizini hatırlatan Gazeteci Soner Yalçın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food şirketinin Ortadoğu danışmanı olduğunu öne sürdü.

İşte Soner Yalçın'ın yazısından ilgili bölüm;

"MCCAİN ŞİRKETİ

Ulusal bir tarım politikamız yok.

“Tarım”, “Orman”, “Hayvancılık”, “Köyişleri”, “Gıda”, “Su” bakanlığının adının sürekli değiştirilmesinden de bunu anlayabiliriz. En son…

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ile “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” birleştirilerek “Tarım ve Orman Bakanlığı” adını aldı!

Başına -merhum Ekrem Pakdemirli'nin oğlu- Bekir Pakdemirli getirildi.

Çoğu kişi ağabeyi Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu olmasıyla ilgilendi.

Benim ilgimi çeken şu:

Seçimden önce gündemde patates -soğan fiyatları vardı. Hatta slogan atılıyordu; “patates-soğan, güle güle Erdoğan!”

Taze Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi Kanada merkezli küresel McCain Food şirketinin Ortadoğu danışmanı idi!

Endüstriyel hazır gıdalar Türkiye pazarına Pakdemirli'nin “başarısı” ile girdi!

Ziraat mühendisi olmayan Pakdemirli'nin bakan yapılması; -Özal ile başlayıp Erdoğan ile devam eden- tarımı yok eden küresel politikaların devam edeceği anlamına gelmez mi? Bu da en az FETÖ kadar tehlikeli değil mi?"

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı, Bekir Pakdemirli oldu.

bekir-pakdemirli-kimdir

Pakdemirli, 1973 yılında İzmir’de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Pakdemirli, Başkent Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üniversitesinde iktisat doktora çalışmalarını tamamladı.

Gıda, bilgisayar ve otomotiv alanında çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunan ve yöneticiliğini yapan Pakdemirli, çok uluslu McCain Foods şirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Albaraka Türk Katılım Bankası, BİM AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Pakdemirli'nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunuyor.

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