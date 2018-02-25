Gazeteci Yazar Dilipak, MÜSİAD konferansında konuştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu. Dilipak, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Afrin ve Münbiç operasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Başkanı Ömer Faruk Okka, Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için geçen hafta Kilis’e gittiklerini anlattı. Okka, “Geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul’da gerçekleştireceğimiz başkanlar toplantımızı Kilis’te yaptık. Terör örgütleri tarafından saldırılara maruz kalan Kilis halkına destek olmak için MÜSİAD Genel Başkanımız, yöneticilerimiz ve yurt içindeki şube başkanlarımızın katılığı toplantımızın ardından, saldırılarda zarar gören esnaf ve bölge halkını ziyaret ettik. Ekonomik sıkıntılar yaşayan halkın esnafa olan borcunu, Osmanlı döneminde adet olan ve bizlerin unuttuğu ‘Zimem Defteri’ uygulaması çerçevesinde ödendi. Böylece hem borcunu ödeme imkanını kaybeden bölge halkı bir yükten kurtarılmış oldu, hem de esnafa ekonomik yönden büyük destek sağlandı” dedi.

Dilipak: “Avrupa, Türkiye’yi kaybederse geleceğini de kaybeder”

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konferansında, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Afrin ve Münbiç operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimini bütün detaylarıyla anlatan Dilipak, “Darbenin asıl sebebi Türkiye’nin Büyük Orta Doğu Projesinde (BOP) Amerika’nın tetikçiliğini kabul etmemesidir. Amerika, Türkiye’de ilk defa

kalkıştığı bir darbeyi 15 Temmuz’da yüzüne gözüne bulaştırdı. Bu Millet, 15 Temmuz’da öyle bir şey yaptı ki tarihin akışını değiştirdi. Bunun altından kalkamadılar ve uluslararası kriz yaşandı. Türkiye artık modern bir ülke haline geldi. Darbe olsaydı Türkiye, 3 konuya mahkûm edilecekti. Güneydoğu’nun özerk bir yapıya kavuşması, Kıbrıs sorunu ve Ermenistan’da soykırım iddiası. Eğer darbe başarılı olsaydı, Türkiye’de 3 Başkent olacaktı. Bunlardan birincisi dinler arası diyaloğun merkezi olarak düşünülen İstanbul, ikincisi ise kukla gibi oynatılacak olan Ankara’dır. 3’üncüsü ise BOP projesinin merkez üssü yapılması düşünülen Adana’dır. Adana Başkent ilan edilerek NATO karargâhı daha da güçlendirilecekti. Kimse bizim istemediğimiz bir şeyi bu bölgede yapamaz. Bölgenin Türkiye’ye ihtiyacı var. Eğer Avrupa, Türkiye’yi kaybederse geleceğini de kaybeder. Ülkemiz üzerindeki bütün manipülasyonlara rağmen dengeler tamamen değişti. Şimdide Askerlerimiz, Afrin de destan yazıyor. F16’larımız harekatın ilk gününde 20 metreye kadar inerek büyük bir başarıya imza atıldı. Vurulamaz denilen ve büyük mühimmat stokunun yapıldığı tünel, yerle bir edildi. Türkiye, Afrin operasyonunu 3 ay daha geç yapsaydı, önce Hatay’ı, ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’ı savunmak zorunda kalacaktı. Hatay koridoru tamamen temizledi. Bundan sonrası daha kolay olacaktır. Münbiç’te eğitimli 500, eğitimsiz 1500 kişi teröristin varlığından söz ediliyor. O teröristler, bölgeye Esat rejiminin kontrolündeki yerlerden geçiyor. Biz o bölgeyi vurabiliriz. Türkiye, taktik olarak koridoru açık bırakıyor. Neden? Bizim amacımız insan öldürmek değil. Teröristlerin Birleşmiş Milletlerin kontrolündeki güvenli bölgeden kaçmalarına izin veriyoruz. Ama o bölgede mühimmat taşındığı saptandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, buna müsaade edilmeyeceğini ve o bölgenin de kapatılacağını açıkladı. O cehennemden çıkanların tekrar PYD’ye teslim olacağını da düşünmüyorum. Fanatikleri vardı ama canını kurtaranlar kaçacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki süreç daha hızlı ve daha kolay olacaktır. Şuan da taşların hepsi yerinden oynadı. Son terörist teslim olana kadar Münbiç’e girilecek ve operasyona devam edilecek. Türkiye, Münbiç üzerinde kendisine yönelik tehdidi gördüğü anda kimliğine bakmadan anında etkisiz hale getiriyor” dedi.

Konferansın sonunda Ömer Faruk Okka, Gazeteci - Yazar Abdurrahman Dilipak’a günün anısına plaket verdi.