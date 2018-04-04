“Okur-Yazar Buluşması” kapsamında ‘Madalyasız’ romanın yazarı Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu.

Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Okur- Yazar Buluşması” kapsamında ‘Madalyasız’ 120 Kahraman 40 Yıllık Söz’ adlı romanın yazarı, Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen “Okur-Yazar Buluşması” programına katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Öğrencilerle kitap üzerine sohbetler edip, sorularını yanıtladı. Uluğtürkan, öğrencilere günlük tutup yazmaları konusunda tavsiyede bulunurken “sadece okumak yetmez yazmakta gerekir” dedi. Uluğtürkan, “Hiçbir şeye ön yargılı olmayın, hayata bakışınız fotoğraf gibi olmaya bilir onun için hayata dokunacağız, içerisinde olacağız, ön yargılı olmayacağız ve en önemlisi yazacağız. Bunlar başarıyı getirir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Romanı yazarken en etkilendiği konuyu anlatan Uluğtürkan, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde 120 askerle destek olan ‘Madalyasız’ Romanın kahramanı Yeniçeri Mehmet Ağa, daha önce şehit vermemiş evlere giderek topladığı askerlere şu cümleyi kullanmış, ‘Ölürsek Cennet Bizim, Kalırsak bu güzel Vatan bizim’ bu cümle sizin içine anlamlı değil mi” dedi.

"Milli mücadele ruhunu ülkemizdeki bütün illeri dolaşarak bu roman aracılığıyla öğrencilere aşılamak istiyorum" diyen Uluğtürkan programın sonunda öğrencilerle selfi çekinerek öğrencilerin kitabını imzaladı.

Programa, Gazeteci- Yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.