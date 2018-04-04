HABER

Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

“Okur-Yazar Buluşması” kapsamında ‘Madalyasız’ romanın yazarı Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu.Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Okur- Yazar Buluşması” kapsamında ‘Madalyasız’ 120 Kahraman 40 Yıllık Söz’ adlı romanın yazarı, Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen “Okur-Yazar Buluşması” programına katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Öğrencilerle kitap üzerine sohbetler edip, sorularını yanıtladı.

Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu

“Okur-Yazar Buluşması” kapsamında ‘Madalyasız’ romanın yazarı Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu.
Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Okur- Yazar Buluşması” kapsamında ‘Madalyasız’ 120 Kahraman 40 Yıllık Söz’ adlı romanın yazarı, Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen “Okur-Yazar Buluşması” programına katılan Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Öğrencilerle kitap üzerine sohbetler edip, sorularını yanıtladı. Uluğtürkan, öğrencilere günlük tutup yazmaları konusunda tavsiyede bulunurken “sadece okumak yetmez yazmakta gerekir” dedi. Uluğtürkan, “Hiçbir şeye ön yargılı olmayın, hayata bakışınız fotoğraf gibi olmaya bilir onun için hayata dokunacağız, içerisinde olacağız, ön yargılı olmayacağız ve en önemlisi yazacağız. Bunlar başarıyı getirir diye düşünüyorum” diye konuştu.
Romanı yazarken en etkilendiği konuyu anlatan Uluğtürkan, Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde 120 askerle destek olan ‘Madalyasız’ Romanın kahramanı Yeniçeri Mehmet Ağa, daha önce şehit vermemiş evlere giderek topladığı askerlere şu cümleyi kullanmış, ‘Ölürsek Cennet Bizim, Kalırsak bu güzel Vatan bizim’ bu cümle sizin içine anlamlı değil mi” dedi.
"Milli mücadele ruhunu ülkemizdeki bütün illeri dolaşarak bu roman aracılığıyla öğrencilere aşılamak istiyorum" diyen Uluğtürkan programın sonunda öğrencilerle selfi çekinerek öğrencilerin kitabını imzaladı.
Programa, Gazeteci- Yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu

Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan genç okuyucularıyla buluştu

Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
Ve ABD sürpriz teklifi kabul ettiVe ABD sürpriz teklifi kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirveden ilk sonuç... Açıklama bekleniyor!

Üçlü zirveden ilk sonuç... Açıklama bekleniyor!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.