HABER

Gazeteci Zeki Çetinkaya vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gazeteci Zeki Çetinkaya, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bandırma’da uzun yıllardır Gürses ve Banses gazetelerinde gazetecilik hayatını sürdüren, aynı zamanda Bandırma Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan gazeteci Zeki Çetinkaya, bir süre önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gazeteci Zeki Çetinkaya vefat etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gazeteci Zeki Çetinkaya, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bandırma’da uzun yıllardır Gürses ve Banses gazetelerinde gazetecilik hayatını sürdüren, aynı zamanda Bandırma Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan gazeteci Zeki Çetinkaya, bir süre önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Çetinkaya, Balıkesir Şehir Hastanesine nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetinkaya vefat etti. Gazeteci Çetinkaya’nın cenazesi 13 Mart Salı günü öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardında Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Araplar şokta! Prensesi saraydan kaçırdılar

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Acı haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Motosikletçiler çocuklar için sürdü

Motosikletçiler çocuklar için sürdü

Ispartalı uzman çavuş şehit oldu (2)

Ispartalı uzman çavuş şehit oldu (2)

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Artvin’in kurtuluşu Bursa’da coşkuyla kutlandı

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (2)

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.