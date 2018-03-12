Gazeteci Zeki Çetinkaya vefat etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gazeteci Zeki Çetinkaya, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bandırma’da uzun yıllardır Gürses ve Banses gazetelerinde gazetecilik hayatını sürdüren, aynı zamanda Bandırma Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan gazeteci Zeki Çetinkaya, bir süre önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Çetinkaya, Balıkesir Şehir Hastanesine nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetinkaya vefat etti. Gazeteci Çetinkaya’nın cenazesi 13 Mart Salı günü öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardında Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.