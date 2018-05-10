Gazeteciler Cemiyeti Başkanları Çanakkale'de buluşuyor

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla, kentte bir araya gelecek olan 80'e yakın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, 2018 Troya Yılı kapsamında yerel basının sorunlarını ele alacak. Kentin tanıtımına katkı sağlayacak.

Türkiye'nin en büyük mesleki kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun (TGK) 15'inci Başkanlar Toplantısı 12-13 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti tarafından 2018 Troya Yılı çerçevesinde düzenlenecek olan başkanlar toplantısına 80 civarında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı katılacak. Başkanlar toplantısı 12 Mayıs Cumartesi Günü saat 10.00 Kolin Otel’de başlayacak. Öğleden sonra da Troya Antik Kenti ve Assos Antik Kenti gezilecek. 13 Mayıs Pazar Günü, Çanakkale Boğazı turunun ardından Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetim kurulu ve üyeleri Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki şehitlik ve savaş alanlarını ziyaret edecek. Aynı günün akşamında ise Kolin Otel’de gala yemeği düzenlenecek.

ÇANAKKALE'DE İLK OLACAK

Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, bu organizasyon'un Çanakkale'de ilk defa düzenleneceğini söyledi. 2018 Troya Yılı olması nedeniyle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısını Çanakkale’de yapma kararı aldıklarını belirten Cemiyet Başkanı Hafize Akıncı, şöyle konuştu:

"Bu yıl Çanakkale için çok önemli bir yıl. Troya Yılı ile Çanakkale’mizin adını ülke genelinde ve dünya çapında duyurmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Çanakkale’de Valiliğimiz öncülüğünde yapılan etkinliklere biz de Gazeteciler Cemiyeti olarak katkı sunmak istedik. Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 15’inci Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Çanakkale’de yapma kararı aldık. 8 Gazeteciler Federasyonu ile 80 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve temsilcisinin katılacağı toplantıda medya sektöründeki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Ayrıca Şehitlik gezisi ve Troya Antik Kenti ziyaretleri gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gazeteciler, kendi şehirlerine döndüklerinde ise gazete, dergi ve televizyonlarında Çanakale'yi, Troya’yı ve 2018 Troya Yılı’nı anlatacak. Bu sayede bizlerde bu önemli yılın tanıtımına katkı sunacağız."

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