Gazeteciler Cemiyeti’ne ’Özel’ ziyaret

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi yönetimi ve öğrencileri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret etti.

Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Akdeniz, öğretmenler ve öğrenciler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan Metin Kösedağ ile bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Akdeniz, okul hakkında bilgiler vererek, "Okulumuz 1985 yılında kuruldu. Kayseri’de ilk özel eğitim okulu diyebiliriz. 1985 yılından bu tarafa farklı engel gruplarında çocuklarımıza okulumuzda eğitim ve öğretim vermektedir. Okulumuz down sendromlu, otistik, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve birden çok engel grubu birlikte olan çocuklarımızda var. Okulumuzda 130 öğrencimiz var. Okulumuz, engelli çocukların meslek lisesi formatında bir okul. Okulumuzda 6 tane atölyemiz var. Bunların yanında da akademik derslerimiz var" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.